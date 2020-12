Bons plans L’aspirateur-robot Viomi S9 et sa station de vidage à moins de 550 €

Dévoilé en novembre 2020, le Viomi S9 est le premier aspirateur-robot de l’écosystème Xiaomi à embarquer une station de vidange. Il est aujourd’hui disponible en précommande à 545 euros en utilisant le code promo à retrouver ci-dessous.

Si vous cherchez un aspirateur-robot performant et autonome qui vous épargnera au maximum la corvée du ménage, le Viomi S9 est un modèle particulièrement adapté. Le site chinois Geekbuying le propose en précommande à un tarif réduit : 545 euros au lieu de 587,99 euros. Pour en profiter, n’oubliez pas d’entrer le code promotionnel à retrouver ci-dessous au moment de votre paiement.

Code promo : VIOMIS9Z

Le Xiaomi Viomi S9 en détail

Le Viomi S9 est le premier aspirateur de l’écosystème Mi Home qui embarque une station de vidange. En clair, les déchets sont directement renversés dans un conteneur plus grand, après chaque nettoyage, de sorte que vous n’ayez pas à vider votre appareil régulièrement. Il est donc accompagné par un récipient de 3 litres, qui devrait vous permettre de ne plus penser à votre aspirateur pendant environ un mois de nettoyage.

Pour fonctionner, vous aurez accès à un écran LED et à l’application Mi Home. Le Viomi S9 envoie automatiquement des informations pratiques comme le rappel du remplacement, l’état du collecteur ou de la batterie.

Du côté de la fiche technique de ce robot aspirateur, on retrouve une puissance d’aspiration de 2700 Pa. C’est légèrement supérieur à ce que propose le iRobot Roomba S9+ et le reste de la concurrence. Concrètement, ce robot est non seulement efficace pour la poussière, mais aussi pour traquer les poils d’animaux.

En ce qui concerne l’autonomie, le S9 embarque un modèle de 5200 mAh et un grand réservoir d’eau de 250 ml. Selon le constructeur, une seule charge vous permet de nettoyer jusqu’à 320 m² à la fois, pour une durée de 220 minutes.