[Bon Plan] Dernière semaine des soldes de Noël chez Gamesplanet, 500 nouveaux jeux en promo !

Gamesplanet a lancé ses soldes de Noël, 4 semaines au cours desquelles vous allez pouvoir découvrir plus de 2000 jeux PC soldés. Cette dernière semaine de soldes commence avec 500 nouveaux jeux PC soldés. La fin des soldes sera le 20 décembre.

C’est la dernière semaine de soldes qui débute avec près de 500 nouvelles offres flash dont : Sekiro, Desperados III, Assassin’s Creed Odyssey, Age of Empires: Definitive Edition, Monster Hunter: World, A Plague Tale: Innocence, Devil May Cry 5, Stellaris, Pillars of Eternity II: Deadfire, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered, GREEN HELL, Call of Cthulhu et l’inoubliable Super Seducer 2.

Voici le TOP 30 des offres de cette dernière semaine :