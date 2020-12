[Bon Plan] La nouvelle montre connectée Xiaomi Mi Lite à seulement 40 euros !

Après la Redmi Watch, voici la Xiaomi Mi Lite, une nouvelle montre connectée disponible actuellement en version globale pour 40 euros grâce au coupon vendeur à récupérer ici ! Livraison fin décembre, quantité limitée.

Très similaire à Redmi Watch, la Xiaomi Mi Lite est donc équipée d’un écran HD de 1.4 pouces (TFT, 320×320 pixels, cadran personnalisable), d’une étanchéité jusqu’à 50m (IP68), de 11 modes sportifs (course à pied, cyclisme, natation, etc.), du suivi du sommeil ainsi que de la fréquence cardiaque, d’un accéléromètre 3 axes, d’un gyroscope 3 axes et d’un baromètre. La véritable différence c’est que celle-ci embarque un GPS et une autonomie qui passe à 9 jours, le tout pour un prix imbattable.