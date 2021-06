L’aspirateur robot Xiaomi Mi Pro 2+ est à un prix renversant

Alors que le constructeur chinois est connu pour ses appareils connectés ou encore ses smartphones, le Xiaomi Mi 2 Pro+ montre le bout de sa balayette sur AliExpress.

Le Xiaomi Mi 2 Pro+ n'aura jamais été aussi agressif. © Xiaomi

Vous êtes un fan de Xiaomi ? Vous souhaitez ajouter une nouvelle pièce à votre collection ? Ou vous souhaitez simplement acquérir le robot aspirateur de chez Xiaomi ? Vous êtes alors au bon endroit ! Le Xiaomi Mi 2 Pro+ pourra améliorer, ou du moins, améliorer votre cadre de vie notamment au niveau du ménage. Le robot aspirateur de chez Xiaomi sera toujours là pour vous aider dans votre quotidien. Discret, silencieux et autonome, le Xiaomi Mi 2 Pro+ vous permettra de vous reposer après une rude journée de travail. Vous partez en vacances ? Le Mi 2 Pro+ maintiendra votre maison propre afin que vous puissiez rentrer chez vous sans penser au ménage. En bref, le compagnon idéal pour les familles, les couples et le célibataire d’autant plus qu’il est actuellement en promotion sur AliExpress au prix de 250 € à l’aide du code FRJUNE20 (-25 €).

Un Xiaomi Mi 2 Pro+ pour les professionnels et le grand public

Les robots aspirateurs sont maintenant monnaies courantes chez les particuliers. Cependant, sachez que depuis de nombreuses années, les entreprises s’y intéressent de près afin d’améliorer les conditions de travail des personnes de l’entretien. Cela a notamment un impact auprès du grand public, les particuliers. Pourquoi ? Les constructeurs essaient toujours d’améliorer leurs robots aspirateurs, ils récoltent tous les avis, notamment ceux des entreprises pour améliorer les fonctionnalités. Cela permet notamment d’apporter ces fonctionnalités auprès des consommateurs très pratiques, comme celles intégrées au Xiaomi Mi 2 Pro+.

En effet, le robot aspirateur de chez Xiaomi intègre des capteurs de dernière génération comme par exemple les 3D s-cross. Ce dernier permet de mesurer la distance ainsi que la place pour atteindre l’obstacle, sans entrer en collision. D’ailleurs, cette technologie ne vous dit rien ? Celle-ci se retrouve sur vos… smartphones ! C’est l’équivalent du capteur ToF, celui qui calcule la profondeur de champ derrière un sujet afin de créer l’effet de flou. Le capteur qui est quant à lui intégré au Xiaomi Mi 2 Pro+ viendra calculer en temps réel la distance qui le sépare des obstacles qui se trouvent sur son chemin. Mais ce n’est pas tout !

Les autres capteurs — qui sont aussi équipés de la technologie ToF permettent d’analyser l’obstacle en 3D. À quoi ça sert ? Cette analyse 3D permettra de mesurer l’espace libre sur le bas d’un meuble. Cela permettra donc au Xiaomi Mi 2 Pro+ de pouvoir y passer en toute sécurité. Fini les robots aspirateurs qui se bloquent sous les meubles. D’ailleurs, cette analyse 3D permet également d’avoir une cartographie de la surface de votre maison permettant à votre robot d’optimiser ses déplacements à chaque cycle — vive le Cortex-A53 qui sert à gérer toute l’intelligence du Xiaomi Mi 2 Pro+

Un aspirateur qui aspire, c’est bien non ? Mais un aspirateur à 3 000 Pa s’est mieux

Le Xiaomi Mi 2 Pro+ est donc équipé d’une puissance d’aspiration capable d’aller jusqu’à 3 000 Pa, ce qui ne laissera aucun répit à la poussière, aux saletés, aux cheveux ainsi qu’aux poils de votre animal de compagnies. Ces impuretés trépasseront lorsque les brosses rotatives placeront ces dernières dans la zone d’aspiration du robot aspirateur de chez Xiaomi. Vous avez une grande maison ? Pas de craintes à avoir au niveau du stockage des saletés, le Xiaomi Mi 2 Pro+ est équipé d’un réservoir de 550 mL, ce qui est largement suffisant et bien au-delà de certains concurrents. D’ailleurs, le Mi 2 Pro+ pourra gérer automatiquement l’intensité selon les types de sols où il se trouve — où s’il se situe sur un tapis.

Armez de l’application dédiée au Xiaomi Mi 2 Pro+, vous pourrez contrôler ses moindres faits et gestes. Les premières étapes sont très faciles à réaliser et une fois que vous aurez pris en main, le robot aspirateur de chez Xiaomi n’aura pas d’autres choix que d’obéir. Vous pourrez paramétrer les jours ainsi que les heures de nettoyage, mais aussi contrôler l’état des accessoires et garder un oeil sur la batterie restante.

D’ailleurs, à ce niveau, vous pourrez compter sur une batterie de 5 200 mAh. Cette dernière permettra au Xiaomi Mi 2 Pro+ d’avoir une autonomie complètement folle et de réaliser un cycle de nettoyage complet sans avoir besoin de retourner à sa base pour se revigorer. En bref, au prix de 250 € sur AliExpress grâce au code FRJUNE20 (-25 €), le Xiaomi Mi 2 Pro+ plaira à plus d’une personne ! Ah, seriez-vous en train de succomber à son charme ?

