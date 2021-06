Profitez de 10% de réduction sur la chaise gaming Rekt Legend-R

Une fois que l'on goute au confort de la Rekt Legend-R, il est difficile de retrouver une chaise gaming similaire à un tel prix.

S'assoir sur une chaise gaming française comme la Rekt Legend-R ne s'oublie pas. © Rekt

Lorsque l'on passe plusieurs heures assis sur une chaine gaming, vous devez absolument choisir le meilleur ! En effet, le dos ainsi que le reste de votre corps vont subir une inactivité pendant un temps plus ou moins long. Vous allez automatiquement mal vous positionner, ce qui pourrait créer un inconfort à court terme et ainsi que des problèmes de santé, à long terme. Si vous souhaitez préserver votre santé, avoir une assise confortable et un soutien dorsal pour fixer correctement votre dos, la chaise gaming française Rekt Legend-R sera parfaite.

Ne négligez pas le savoir faire à la française

Très en vogue depuis de nombreuses années, les chaises gaming permettent d’améliorer le quotidien de tous les joueurs et les personnes qui passent beaucoup de temps sur un ordinateur. Grâce à son revêtement en similicuir perforé (pour laisser respirer le corps) et à la mousse intégrée dans le siège gaming, le confort ressenti sera complétement fou. Vos douleurs s’estomperont au fil du temps et votre confort augmentera de façon exponentielle.

D’ailleurs, en parle de confort, les deux coussins sont conçus avec du velours. Un tissu luxueux et très doux, ce qui vous permettra de vous relaxer tout en enchaînant les sessions sur Overwatch ou encore League of Legends. De plus, les coussins sont réalisés pour préserver votre posture, ils sont là pour épouser au millimètre près la courbure de votre dos et de votre cou afin de bien être plaqué au dossier. Cela pourra soulager les muscles du dos notamment pour les personnes qui souffrent de scoliose.

Une Rekt Legend-R qui ne manque pas de classe

Bien qu’elle puisse apporter un confort indéniable, la Rekt Legend-R vous permettra de régler le dossier, l’assise, la hauteur ainsi que l’inclinaison des accoudoirs à votre convenance. Tout est pensé pour vous permettre d’améliorer votre quotidien, d’être plus performant lorsque vous jouerez — ou plus productif selon les cas.

En tout cas, le Rekt Legend-R sera un excellent investissement ! Vous souhaitez payer en plusieurs fois ? Vous pourrez étaler le paiement de votre futur siège gaming. Une solution qui est très intéressante pour limiter la casse des économies réaliser ces derniers mois.

