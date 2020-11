[Guide] Les quatre meilleurs casques à réduction de bruit en 2020

Au dehors comme au dedans, le confort d’écoute est aujourd’hui devenu primordial que ce soit pour une session vidéoludique, une séance de « binge-watching », rattraper nos derniers podcasts favoris ou simplement se détendre en musique. Pour faire le tri des nombreux casques disponibles sur le marché, le Journal du Geek vous propose une sélection des meilleurs casques haut de gamme à réduction de bruit.

Parfois, pour être apprécié à sa juste valeur, le son doit rimer avec immersion. Pour écouter sa musique préférée, ses podcasts favoris ou même l’ambiance sonore de ses films et jeux de prédilection, il est bien souvent difficile de compter sur ses seuls écouteurs. C’est là qu’entrent en scène les casques à réduction de bruit qui permettent d’écouter sa musique sans être gêné par le bruit extérieur. Le Journal du Geek vous invite ainsi à découvrir sa sélection des quatre meilleurs casques du genre actuellement sur le marché.

Sony WH-1000XM4 : immersion et endurance

“Si on cherche le meilleur casque à réduction de bruits active, il ne faut pas chercher plus loin, c’est tout simplement lui !”, concluait notre test du Sony WH-1000X Mark 4. Ce casque à réduction de bruit active par intelligence artificielle a en effet toutes les qualités d’un équipement de niveau premium. Si le son est évidemment sa spécialité, il se dote d’une autonomie mastodontesque avec 30 heures en réduction de bruit permanente ou jusqu’à 38 heures sans. Il peut même s’appareiller avec deux terminaux en même temps pour passer facilement du son émanant d’un smartphone à une smart TV, par exemple.

Mais son point fort est l’annulation du bruit ambiant. A la différence de précédents modèles de la marque japonaise, le Sony WH-1000X Mark 4 utilise un système multi-algorithmique pour adapter, en temps réel, la réduction de bruit à l’environnement de son porteur. Sony annonce que son casque effectue ainsi une analyse en continu à raison de 700 fois par seconde pour offrir la réduction de bruit la plus fidèle possible. Autrement dit : “Une fois la musique lancée, on est dans notre bulle !” Et n’est-ce pas ce que n’importe quel mélomane recherche au fond ?

Ses points forts ? L’avantage d’une autonomie monstre et d’une réduction du bruit adaptative plus « fluide. »

Prix initial : 379,99 €

Bose 700 : la valeur sûre et (un peu trop) sobre

Il ne manque qu’un “s” pour faire de Bose, le “boss” des équipements sonores. La marque américaine a proposé l’an dernier le Bose 700, un casque de très bel acabit pensé davantage pour la gamme “lifestyle” que pour les professionnels.

Cet excellent de casque à réduction de bruit active se dote de trois niveaux d’annulation du bruit (0, 5 et 10, par ordre croissant de réduction), accessibles d’un simple bouton positionné sur l’oreillette gauche. Comme nous le soulignions dans notre test du Bose 700, une fois ce casque sur les oreilles, “on entend parfaitement les différents instruments et on reconnaît cette signature Bose qui fait que la marque américaine ne communique jamais sur les caractéristiques techniques.” Le modèle offre une vingtaine d’heures d’autonomie et une recharge très rapide : quinze minutes permettent d’assurer 3,5 heures d’autonomie.

Un bémol à relever tout de même : le casque Bose 700 ne se plie pas. Seules ses oreillettes peuvent changer d’orientation pour faciliter le rangement. De plus, si son propriétaire souhaite faire fi du Bluetooth, il lui faudra se doter d’un câble audio compatible avec sa prise mini-Jack de 2,5 mm, différent du standard Jack 3,5 mm.

Ses points forts ? La signature sonore Bose de grande qualité et une réduction de bruit active simple et efficace.

Prix initial : 399,95 €

Sennheiser Wireless Momentum (3ème génération) : design et fonctionnel

L’acier et le cuir sont définitivement indémodables. La marque allemande Sennheiser l’a parfaitement bien compris et démontré avec son dernier casque premium de troisième génération, le Wireless Momentum. Comme le casque de Sony, il est pliable et permet d’appairer deux terminaux en même temps. Malheureusement comme le Bose 700, il s’arme aussi d’une prise mini-Jack 2,5 mm plutôt que du Jack 3,5 mm plus conventionnel. Du reste, il se démarque cependant véritablement de la concurrence grâce à plusieurs fonctionnalités inédites.

Il propose en effet trois niveaux de réduction de bruit avec un niveau max, un niveau anti-vent et un niveau anti-pression (pratique, notamment en avion). Ce dernier nous avait particulièrement séduit lors du test du Sennheiser Wireless Momentum 3. L’application mobile Smart Control (sur iOS et Android) ajoute par ailleurs un égaliseur pour ajuster l’expérience sonore au style de musique lue. Le casque embarque enfin une fonction Tile qui donne la possibilité de localiser le casque depuis son smartphone si jamais celui-ci est perdu dans les environs. Il faudra néanmoins surveiller, pour cela, son autonomie moyenne de 16-17 heures consécutives.

Ses points forts ? L’accès à un égaliseur et sa fonction Tile pour le retrouver facilement.

Prix initial : 399 €

Huawei Freebuds Studio : le challenger tactile

En cette fin d’année 2020, le domaine des casques haut de gamme a ses valeurs sûres mais il a aussi son petit nouveau qui leur fait de l’ombre. En octobre, le constructeur électronique chinois Huawei a surpris le secteur avec son nouveau casque FreeBuds Studio. Si celui-ci n’a pas la réputation prestigieuse de ses concurrents, il a plusieurs arguments indéniables.

Son design “over-ear” (qui englobe totalement les oreilles) lui permet d’exploiter les larges surfaces extérieures de ses oreillettes pour remplacer les boutons classiques par une surface tactile intégrée. A l’ère des smartphones, cette dernière donne la possibilité de mettre en pause, d’ajuster le volume ou de passer à un titre suivant de la manière la plus ergonomique qu’il soit. Par ailleurs, ses six minuscules micros le dote non seulement d’une qualité sonore impeccable pendant les appels mais aussi d’une association inédite de la réduction de bruit active (ou ANC pour “active noise control”) et passive pour profiter au mieux du son de qualité HiFi.

En outre, le Huawei FreeBuds Studio peut lui aussi se connecter à deux appareils (iOS ou Android) simultanément. Il a la capacité de fonctionner pendant 24 heures consécutives et de récupérer 8 heures d’autonomie en seulement 10 minutes.

Ses points forts ? Des oreillettes tactiles originales et une autonomie globale super efficace.

Prix initial : 389,99 €