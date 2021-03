Bons plans Le clavier gaming Razer BlackWidow V3 (TKL) et son éclairage Chroma sont à 78 euros

Informatique Par Benjamin Cabiron le 25 mars 2021 à 11h08

Depuis quelques années, le Razer BlackWidow est un clavier iconique de la marque aux 3 serpents. Le constructeur l’a fait évoluer à travers diverses versions, comme cette V3 Tenkeyless qui est plus compacte, plus réussies, et avec des systèmes peaufinés. Ce clavier mécanique filaire est aujourd’hui disponible à 78,20 euros sur Amazon.

Si vous êtes à la recherche d’un clavier mécanique pour le jeu vidéo, mais également pour la bureautique, vous devriez songer au Razer BlackWidow V3 Tenkeyless. Il dispose une très belle finition, d’un design esthétique avec un système de rétroéclairage complet, et d’une excellente sensation de frappe. Habituellement proposé à 109,99 euros, Amazon opère une réduction de 29 % pour le faire chuter à 78,20 euros aujourd’hui. Retrouvez le Razer BlackWidow V3 à 78,20 euros sur Amazon Le Razer BlackWidow V3 Tenkeyless en détail Le Razer BlackWidow V3 Tenkeyless est un clavier destiné aux joueurs exigeants, véritable fruit d’une évolution sur plusieurs années. Comme son nom l’indique, il est ici présenté dans une forme compacte, sans pavé numérique. Cela vous permet de bénéficier d’un espace supplémentaire pour votre souris, et d’optimiser la configuration de votre bureau. On ne peut que saluer Razer qui a enfin embrassé cette mode. En outre, le clavier profite de rainures qui permettent de bloquer facilement le câble dans n’importe quelle direction, afin de toujours avoir un bureau très dégagé. Ce clavier BlackWidow offre un excellent confort de frappe. La conception est robuste et articulée autour de Switchs mécaniques verts Razer. Ces touches ont la particularité d’être centrées sur l’optimisation de l’activation et des points de réinitialisation afin de vous offrir de meilleures performances pendant vos sessions de jeux. Toutefois, elles seront bien efficaces pour de la prise de notes, ou de la bureautique pure. L’autre grande qualité de ce clavier, c’est son module Chroma RGB. Votre périphérique pourra profiter de 16,8 millions de couleurs différentes et surtout d’une suite d’effets impressionnants, dynamiques et personnalisables. De plus en plus de jeux vidéo supportent une intégration Chroma, ce qui a pour effet d’utiliser votre clavier pour améliorer l’immersion. Enfin, le rétroéclairage de votre clavier est compatible avec vos lampes Phillips Hue ! Pour finir, ce clavier ne manque pas de proposer des touches entièrement programmables, pour y associer des fonctions ou des macros uniques selon vos préférences. Pour en profiter, il faudra passer par le logiciel constructeur Razer Synapse 3. Retrouvez le Razer BlackWidow V3 à 78,20 euros sur Amazon