Le clavier multimédia K400 Plus est à moitié prix sur Amazon

Orienté pour un usage multimédia et régulier, le clavier K400 Plus est assez unique en son genre. Il est aujourd’hui proposé à seulement 21,99 euros sur Amazon.

Que ce soit pour compléter votre ordinateur, ou pour un usage plutôt tourné avec une télévision, le clavier K400 Plus saura vous combler. Il est sans fil, intègre des commandes multimédias et même un touchpad. Habituellement proposé à 44,99 euros, il est actuellement à prix cassé avec une réduction de 51 % sur Amazon. On le trouve alors à 21,99 euros pour une durée limitée.

Le Logitech K400 Plus en détail

Le Logitech K400 Plus est un clavier de salon polyvalent et très efficace. À l’instar de n’importe quel autre clavier, il se connecte facilement à un ordinateur et embarque le set de touches classiques, à l’exception du pavé numérique. À la place, on retrouve un trackpad qui vous permet de naviguer, ainsi que 3 touches de volume. Mais le K400 Plus se destine avant tout aux personnes utilisant un téléviseur à distance, ou certaines box multimédias qui méritent un plus grand confort de navigation.

Sur ce clavier multimédia, on retrouve donc un pavé tactile qui vous permet de vous passer d’une souris. Le clavier Logitech en lui-même est sans fil, avec une portée de 10 mètres, parfait pour se déplacer dans la pièce sans aucune interruption de connexion. Vous pourrez également utiliser les 3 commandes de volumes qui sont intégrées et créer des raccourcis pour Windows ou Android. Notez qu’il est également possible de contrôler une tablette avec ce périphérique.

Ce clavier est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 7 / 8 / 10, ChromeOS ainsi qu’Android 5.0 et plus. Pour l’installer, il faut être en possession du périphérique Unifying de Logitech fourni. L’utilisation reste classique, mais ce modèle a l’avantage d’offrir des touches silencieuses. Sur son site Internet, le constructeur Logitech annonce une longévité de la pile de 18 mois. Bien sûr, cela varie en fonction de l’environnement, des paramètres et du mode d’utilisation de chacun.