Décuplez le potentiel des services de streaming avec NordVPN

C’est les vacances de Noël, et avec la situation sanitaire, vous allez certainement passer plus de temps à la maison. Il existe aujourd’hui diverses offres de services de streaming à travers le monde. Toutefois, ceux-ci imposent presque toujours des restrictions géographiques. Si vous habitez en France, en Belgique ou dans n’importe quel autre pays, vous ne bénéficiez pas des mêmes contenus qu’aux USA par exemple. Avec NordVPN, vous pourrez toutefois accéder sans difficulté à n’importe quel catalogue. Explications.

Aujourd’hui, l’une des raisons qui pousse les internautes à se servir d’un VPN est la barrière géographique. Une fois en voyage ou en déplacement, vous n’avez plus accès au contenu français, bien souvent. C’est ce qu’on appelle le géoblocage. Avec un réseau virtuel privé, vous avez la possibilité de vous connecter à un serveur français et de retrouver vos habitudes. Mais l’inverse est aussi valable : se connecter à un serveur américain pour profiter du catalogue américain. Un cas de figure valable avec les plus grosses plateformes de streaming existantes. L’abonnement NordVPN est en promotion pour Noël : 68% de réduction + 3 mois offerts, ce qui fait passer le prix pour 27 mois à 2,80 euros par mois ! Elle arrivera très bientôt à son terme, donc profitez-en.

Tous les catalogues étrangers à votre portée

Si NordVPN est aujourd’hui le leader incontesté en France, c’est notamment en raison de sa grande polyvalence et de son efficacité à toute épreuve. Le service permet de se connecter à 5400 serveurs à travers 59 pays différents dans le monde. Cela vous permet de profiter d’Internet, sans limites, sans frontières, et surtout avec une bonne connexion stable. Les débits, montants et descendants, sont excellents. Vous aurez alors accès à l’intégralité des catalogues américains, japonais, ou de n’importe quelle langue de votre service de streaming préféré.

Dernier exemple en date : YouTube a récemment mis en ligne gratuitement 19 films James Bond mais ces derniers sont réservés aux Américains. Avec NordVPN, vous pouvez y accéder très facilement en choisissant de vous connecter à un serveur sur le territoire. En 2 moins de minutes, vous voilà devant Goldeneye. C’est l’occasion de les voir (ou revoir) en toute simplicité !

Autre exemple de saison, si vous êtes amateurs de films de Noël, les catalogues américains des principaux services de streaming ont une offre bien plus importante. Et si vous n’êtes pas anglophone, sachez que les contenus sont souvent sous-titrés en Français pour le Québec. Enfin vous pourrez aussi suivre les événements sportifs diffusés sur les chaînes étrangères. Par exemple, vous pourrez facilement accéder à la BBC. La chaîne britannique diffuse gratuitement Wimbledon par exemple, mais uniquement pour le Royaume-Uni. En vous connectant sur un serveur anglais vous pourrez suivre le tournoi en passant par le flux « live » de la chaîne.

Tous les autres avantages d’un VPN

Contrairement à d’autres services de VPN, NordVPN vous offre une connexion ultrarapide et ultra sécurisée. C’est notamment possible grâce à leur protocole NordLynx, développé spécialement à cet effet. Le streaming se déroule sans interruption sur les principales plateformes de streaming, même à des distances conséquentes. Le service promet une expérience optimale sans limite ou de vitesse de bande passante. Les fournisseurs d’accès Internet peuvent recourir à ce moyen, même en France, notamment pour assurer les heures de pointe, ou prioriser certains contenus. NordVPN vous permet de passer outre et de maximiser vos débits en permanence.

NordVPN peut également vous permettre de télécharger en P2P de manière illimitée et plus rapidement. Pour partager vos fichiers via ce mode de transfert, des centaines de serveurs VPN ultrarapides sont prévus. Alors même que des centaines de milliers de Français ont recours à ce système pour obtenir des fichiers en tout genre (torrents, mise à jour, logiciels, partages de données d’entreprise), il est possible de voir l’ensemble des adresses IP. Ainsi, cela pose un problème pour la confidentialité de vos informations. Avec une connexion VPN, vous pourrez vous protéger et sécuriser votre adresse IP, votre vitesse de téléchargement. L’ensemble de votre activité en ligne sera chiffrée.

En plus de vous offrir un accès sans aucune commune mesure aux principaux services de streaming, NordVPN protège vos données personnelles et vous empêche d’être traqués sur Internet. Le service est disponible sur Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android et Android TV et en Français. Aucune collecte de données, et vos activités en ligne sont sécurisées. Le fonctionnement est un jeu d’enfant, puisqu’il suffit de se connecter à un serveur sur la carte du monde qui vous est proposée dans l’application.

Il ne reste plus que quelques jours pour profiter de l’offre de Noël NordVPN : 68% de réduction + 3 mois offerts, ce qui fait passer le prix pour 27 mois à 2,80 euros par mois ! Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard!

Cet article est sponsorisé par NordVPN. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.