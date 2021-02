Le disque dur Seagate Barracuda 2 To est à moins de 50 euros

Idéal pour doper l’espace de stockage de votre ordinateur, le disque dur Seagate BarraCuda dans sa version 2000 Go tombe aujourd’hui sous la barre des 50 euros.

Alors qu’il est habituellement proposé à 69 euros, Cdiscount applique une remise très intéressante sur le disque dur Seagate BarraCuda dans sa version 2 To et 7200 tr/m. Il chute actuellement à 49 euros, ce qui constitue un excellent rapport qualité-prix.

Le disque dur Seagate Barracuda en détail

Les disques durs Seagate Barracuda existent déjà depuis plusieurs années, et ont été régulièrement améliorés. Ils sont aujourd’hui des modèles très fiables et performants au quotidien. Ce n’est évidemment pas la vitesse d’exécution d’un disque SSD, mais ils sont suffisamment performants pour faire tourner des jeux vidéo et faire des transferts de fichiers imposants. Il s’agit ici d’un modèle SMR avec 7200 tr/m, mieux que les 5400 tr/m. Cette technologie est surtout adaptée au stockage « long terme », beaucoup moins pour les cycles intensifs de lecture / écriture.

La fiche constructeur annonce des débits théoriques de 6 Gb/s, mais dans les faits il est impossible de les atteindre avec une vitesse de 7200 tr/m. En revanche, on peut atteindre 210 Mo/s ce qui est loin d’être ridicule et suffira pour certaines applications ou utilisations. Ce disque dur intègre donc une capacité de stockage de 2 To, qui se mariera parfaitement avec un disque principal plus rapide. Vous pourrez stocker n’importe quel type de fichier, que ce soient des photos, des vidéos des jeux vidéo.

On rappelle qu’il s’agit d’un modèle 3,5 pouces, ainsi il faudra l’accueillir dans une baie spécifique de votre ordinateur de bureau et le connecter en SATA. Ce disque dur profite une garantie de deux ans par le constructeur Seagate, de quoi avoir l’esprit tranquille. Un excellent rapport qualité-prix qui n’arrive pas si souvent que cela.