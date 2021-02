Ce téléviseur LG de 49 pouces, UHD 4K et Smart TV est à 374,99 euros

Si vous êtes à la recherche d’un téléviseur de bonne facture, d’une taille moyenne et à un prix plutôt mesuré, alors ce bon plan pourrait vous plaire. Le modèle LG 49UN73003LA profite maintenant d’une jolie remise sur Cdiscount, le faisant tomber à 374,99 euros.

En bénéficiant d’une réduction ainsi que d’un code promotionnel « 25EUROS« , le téléviseur LG 49UN73003LA chute aujourd’hui à 374,99 euros (+ livraison à 9,99 euros). C’est un excellent rapport qualité prix, surtout quand l’on sait qu’il est habituellement proposé à 499 euros.

Code promo : 25EUROS

Le LG 49UN73003LA en détail

Le LG 49UN73003LA est un téléviseur LCD à rétroéclairage LED proposant une diagonale de 124 cm soit 49 pouces. C’est une taille aujourd’hui considérée comme intermédiaire qui conviendra à la plupart des salons. Ce modèle est capable de diffuser une définition Ultra HD 4K de 3840 x 2160 pixels. Surtout, il est compatible avec plusieurs technologies d’amélioration d’image et de contraste largement utilisées par les films et les séries : HDR10 Pro, HDR HLG, HGiG et Active HDR.

Ce téléviseur conviendra également pour jouer à des jeux vidéo. Ce n’est certes pas le meilleur modèle du marché, mais la dalle de 60 Hz est compatible avec le mode 100Hz TruMotion qui améliora la fluidité. Le LG Local Contrast permet, dans certains titres sombres, de corriger le rendu visuel.

Smart TV oblige, on retrouve ici le WebOS qui permet d’utiliser les applications de vidéo à la demande comme Netflix ou Disney+ en quelques clics. Cette télévision dispose d’un tuner TNT, satellite et câble, et vous permet de naviguer sur Internet via la Wi-Fi. Du reste, le Bluetooth est bien évidemment de la partie, et AirPlay 2 est compatible ! Enfin, les principaux assistants vocaux du marché, dont Google assistant Alexa sont disponibles pour un contrôle vocal.

Pour la connectique, on retrouve 2 ports USB 2.0, 3 ports HDMI 2.0 et une sortie audio numérique optique.