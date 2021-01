Le Galaxy S21 est là, et disponible à partir de 1 euro (+8€/mois) seulement chez Bouygues Télécom

C’est le 29 janvier que le nouveau Samsung Galaxy S21 a été officiellement commercialisé. Pour accompagner la sortie, Bouygues Télécom permet de vous l’offrir au tarif de 1 euro seulement, puis 8 euros par mois en souscrivant au forfait Sensation 90 Go.

C’est hier, le 29 janvier que le Galaxy S21 est officiellement commercialisé par Samsung. Comme chaque année, le smartphone intègre le nec plus ultra des technologies actuelles. À l’occasion du lancement de ce nouveau téléphone, Bouygues Télécom vous permet d’adoucir considérablement la facture puisqu’il est possible de se l’offrir pour seulement 1 euro à la commande avec le forfait 90 Go et un paiement étalé de 8 euros par mois pendant 24 mois. C’est tout de suite beaucoup plus accessible que les 789 euros correspondant au prix du smartphone seul.

Pour obtenir ce tarif particulièrement intéressant, il vous suffit d’aller sur le site Bouygues Telecom et de souscrire au forfait Sensation 90 Go en choisissant l’option de paiement étalé. C’est très simple, vous n’aurez ensuite qu’à renseigner les informations habituelles et passer commande. Rien de plus simple, et vous avez toujours la possibilité de conserver votre numéro de téléphone.

Le Galaxy S21 : l’un des meilleurs smartphones du marché

Sur le marché de la téléphonie mobile, il y a Apple, Samsung et les autres. Chaque année, Samsung arrive à signer avec ses Galaxy S l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur smartphone Android du marché. Avec le Galaxy S21, les choses ne changent pas. La marque coréenne arrive à raffiner sa copie encore et encore. Cette année, elle propose un écran OLED encore amélioré par rapport au modèle précédent, notamment au niveau du rendu des couleurs. Dans le détail la dalle 120 Hz s’étend sur 6,2 pouces avec une définition Full HD, pour un format suffisamment grand pour profiter de contenus vidéo dans de bonnes conditions, sous toutefois être trop difficile à manipuler d’une seule main.

Sur la partie photo, Samsung va également toujours plus loin. Cette année, la marque a opté pour un module à trois capteurs. Le principal est de 12 mégapixels (Mpx) avec de la stabilisation optique, le second est de 64 Mpx et offre un zoom optique 3x tout en étant également stabilisé au niveau de l’optique. Enfin, vous pourrez profiter d’un capteur ultra grand-angle, à 123°, pour vos photos de paysages. Voilà pour le matériel, mais le logiciel fait aussi des miracles puisqu’en s’appuyant sur les divers capteurs, Samsung permet par exemple d’obtenir un zoom 30x.

En parlant de logiciel, rappelons également que le nouveau smartphone fonctionne avec les dernières moutures d’Android et de l’interface maison OneUI, en version 3.1 pour l’occasion. Elle reste à ce jour considérée comme l’une des meilleures interfaces du marché. Enfin, comme il s’agit d’un produit résolument premium, on trouvera de nombreux raffinements intéressants comme le support de la 5G, la résistance à l’eau, la recharge sans fil, ou encore un capteur d’empreintes digitales sous l’écran revu et corrigé pour être plus efficace et plus rapide. C’est très pratique lorsque la reconnaissance faciale est difficilement utilisable quand, par exemple, on a le visage couvert par un masque. N’oublions pas non plus la compatibilité avec le stylet S-Pen qui plaira aussi bien aux créatifs qu’aux professionnels. Pour la première fois avec le Galaxy S21, cet accessoire n’est plus exclusivement réservé à la série Note.

Le forfait Sensation 90 Go : faites le plein de data, de bonus et de 5G

Ce forfait Sensation de Bouygues Telecom inclut une enveloppe de données très confortable de 90 Go. Il comprend également les appels, SMS et MMS illimités en France, depuis l’Europe, les DOM et la Suisse. Les voyageurs apprécieront aussi les 35 Go de données pour les DOM, l’Union européenne et la Suisse. Vous pourrez enfin profiter des appels et SMS illimités vers les mobiles des USA, du Canada, de la Chine, ainsi que les fixes de 120 destinations.

Enfin, l’abonnement est déjà compatible avec la 5G. Si pour le moment la couverture reste limitée sur le territoire, c’est un choix pour l’avenir. Lorsque le réseau sera disponible chez vous, vous pourrez directement utiliser la nouvelle norme ultra rapide.

Le forfait Sensation 90 Go est proposé à 33,99 euros par mois pendant un an puis 48,99 euros. Si vous êtes déjà client Box, vous profitez d’une réduction de 7 euros par mois sans limite de durée. Cela fait donc tomber ce forfait particulièrement complet à 26,99 euros pendant 12 mois puis 41,99 euros.

Cet article est sponsorisé par Bouygues Telecom. Il a été réalisé en partenariat par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.