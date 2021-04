L’iconique Y-Wing de la résistance en version Lego est une superbe reproduction de 43 cm de long, sans oublier ses figurines collectors.

Alors que Lego a tendance à se faire un peu trop plaisir sur les prix de ses créations en briques. Il faut toujours saluer une belle promotion et celle-ci donnera le sourire aux afficionados de l’univers de La Guerre des Etoiles. Ainsi, le très racé Lego Star Wars Y-Wing Starfighter de la Résistance, habituellement à 69,99 euros, est actuellement au prix de 55 euros !

Le Lego Star Wars Y-Wing de la Résistance en détail

Vous êtes un accroc à Lego ou un simple sympathisant ? Qu’importe, dans tous les cas, ce set Lego Star Wars Y-Wing Starfighter de la Résistance vous fait déjà de l’œil, non ? Et comment vous le reprocher ? En effet, la reproduction est précise, pour une pièce finalisée de 43 cm de long, 19 de large et 7 de haut. Un bel objet, à exposer fièrement ou faire comme tout bon gosse qui se respecte, jouer avec.

En effet, son cockpit s’ouvre pour accueillir une figurine et le train d’atterrissage est escamotable. Besoin de quelques effets spéciaux ? Alors, abusez de ses fusils à ressort qui tirent des barres de laser en plastique et même des bombes à larguer. Pour prolonger l’aventure, ce set comprend cinq figurines : Poe Dameron, Zorii Bliss, un Snowtrooper du Premier Ordre, D-O et un droïde astromech LEGO, aussi réussies qu’elles sont exclusives.

Les enfants passeront des heures à le monter et jouer à vivre des aventures spatiales épiques. Les adultes feront de même ou s’en serviront d’objet déco atypique et surtout de collection.

