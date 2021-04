[Super Deals] Le ventilateur connecté sur batterie de Xiaomi chute à 39€

Les beaux jours arrivent, il serait temps de penser à un ventilateur comme celui de chez Xiaomi pour passer un été à la fraîcheur. Il est en promotion aujourd'hui dés 9h chez Aliexpress lors d'un Super Deal !

Qu’on le veuille ou non, les beaux arrivent et ça s’accompagne en général d’une hausse fulgurante des températures. Bien que les étés soient de plus en plus chauds, il est important de s’y préparer et trouver des solutions pour rafraîchir l’air de la pièce. Le ventilateur connecté de chez Xiaomi pourrait largement remplir cette tâche. Ce dernier est très abordable comparé à des ventilateurs concurrents. En plus de ça, le ventilateur de Xiaomi est en promotion sur Aliexpress au tarif de 39 € au lieu de 78,10 € soit une belle réduction de 39,10 € à l’aide du code SDFRA58.

Profiter de l’offre chez Aliexpress

Code promo : SDFRA58

Un ventilateur classique mais connecté signé Xiaomi

Tel est la force du ventilateur de chez Xiaomi. Ce dernier apportera tout ce que l’on attend d’un ventilateur classique avec des fonctionnalités paramétrables à l’aide de l’application dédiée disponible gratuitement sur le Google Play Store et l’App Store.

Vous pourrez venir régler la puissance de ventilation à votre convenance. Il dispose d’un programme conçu pour la nuit afin de faire peu de bruit mais ce qui pourrait vous faire craquer dans ce futur achat c’est sa batterie.

En effet, outre des fonctionnalités pour le paramétrer aux heures et à la puissance souhaitée, le ventilateur de chez Xiaomi fonctionne à l’aide d’une batterie. Vous pourrez donc le transporter où vous le souhaitez et le brancher pour le recharger (de nuit de préférence). Le ventilateur pourra ainsi reprendre ses 20 heures de services lorsque sa batterie de 2 800 mAh sera à nouveau pleine.

Entre les 100 vitesses du ventilateur, sa batterie, son autonomie, et ses fonctionnalités connectées, le ventilateur de chez Xiaomi sera un excellent investissement pour les années à venir. Ce dernier est disponible sur Aliexpress au prix de 39 € au lieu de 78,10 € soit 50 % de réduction à l’aide du code SDFRA58.

Profiter de l’offre chez Aliexpress