Le Logitech Illuminated K740, l’un des meilleurs claviers bureautique, est en promotion

Le Logitech Illuminated K740 est un modèle présent depuis 2013 sur le marché. Depuis, il est largement apprécié par une communauté d’utilisateurs exigeants en matière de confort et de précision de frappe pour les activités de bureautique et multimédia. Il est aujourd’hui en promotion chez Amazon et Fnac, qui se sont alignés sur un prix de 68,99 euros.

Si vous êtes à la recherche d’un clavier efficace pour de la bureautique, au bon rapport qualité-prix, avec un rétroéclairage et une connectique filaire, alors ce bon plan devrait vous intéresser. Le Logitech Illuminated K740 est l’un des modèles les plus réputés sous la barre des 100 euros et il était à plus de 85 euros il y a quelques jours à peine. Il tombe aujourd’hui à 68,99 euros, ce qui le rend d’autant plus intéressant.

Le Logitech Illuminated K740 en détail

Ce clavier est la valeur sûre de Logitech concernant le secteur de la bureautique. Il offre une frappe proche de celle des notebooks, ce qui rend l’ensemble particulièrement silencieux et agréable pour travailler de longues heures durant. Sans se démarquer franchement de ses concurrents, son apparence profite d’un design épuré à plat qui conviendra à la majorité d’entre nous. Son style est discret et il possède des dimensions très fines avec seulement 9,3 mm d’épaisseur pour 70 g à peine.

Pour les personnes qui travaillent la nuit ou en conditions de faible luminosité, ce modèle filaire a été doté d’un rétroéclairage réglable sur les touches. On retrouve également 12 touches de raccourci du clavier qui peuvent être personnalisées à l’aide du logiciel Logitech SetPoint. De cette façon, le clavier s’adapte à vous et vous propose d’aller plus loin en y intégrant vos habitudes.

Enfin, le clavier dispose d’un pavé numérique et d’un repose poignet intégré, doux au toucher et confortable. Il n’est cependant pas détachable. Ce modèle est compatible avec les ordinateurs équipés de Windows, de la version XP à Windows 10. Il profitait d’une garanti fabricant de 3 ans.