Besoin de stockage ? Les 6 To du Seagate Expansion sont à prix cassé

Amazon et Cdiscount proposent aujourd’hui une belle réduction sur le Seagate Expansion de 6 To. Ce disque dur externe est aujourd’hui proposé à 109,99 euros.

Pour les personnes qui ont besoin d’une solution de stockage externe avec un gros volume, ce bon plan devrait vous plaire. On ne présente plus Seagate et sa gamme Expansion, qui est extrêmement populaire. Le disque dur externe offre des débits rapides, 6000 Go et est transportable. Alors qu’on le trouve normalement entre 140 et 160 euros, il est aujourd’hui disponible à 109,99 euros chez Amazon et Cdiscount.

Le Seagate Expansion 6 To en détail

Ce disque dur externe est un modèle de 3,5 pouces. La référence qui est aujourd’hui en promotion octroie une capacité de 6000 Go, suffisants pour stocker des milliers de musiques, des centaines de films en qualité HD ou encore de nombreux jeux vidéo. Avec ça, vous avez de quoi voir venir.

Le Seagate Expansion embarque une interface en USB 3.0 qui offre des débits assez rapides (sans toutefois atteindre la vitesse des SSD bien évidemment) à hauteur de 160 Mo/s. C’est largement correct si vous désirez vous en servir pour du stockage et faire des transferts classiques. En revanche, si vous souhaitez installer des tas de logiciels gourmands qui nécessitent de la vitesse de calcul, on vous recommande plutôt de vous tourner vers un modèle NVMe, moins volumineux, mais plus rapide.

En outre, ce disque dur externe est compatible avec les PC Windows, mais aussi avec les Mac. Dans le premier cas, vous n’aurez qu’à le brancher sur votre ordinateur, et aucun logiciel n’est requis. Si vous l’utilisez sur un ordinateur d’Apple, vous devrez procéder à un reformatage pour qu’il soit correctement détecté. Le disque dur externe pèse 948 g avec des dimensions de 120,6 × 176 × 36,6 mm.

Dans le coffret, vous obtenez, en plus du disque dur externe, un câble USB 3.0 de 46 cm, ainsi qu’un adaptateur secteur de 18 W puisque ce disque nécessite une alimentation dédiée pour fonctionner.

Allez plus loin avec le Seagate Expansion de 8 To

Si vous souhaitez mettre quelques euros en plus, sachez qu’Amazon et FNAC proposent le Seagate Expansion 8 To à 139,99 euros. Il reprend toutes les caractéristiques techniques du modèle cité ci-dessus, tout en offrant 2000 Go supplémentaires. Le rapport espace/euros est d’ailleurs supérieur, à 17,5 euros par To pour ce modèle 8 To contre 18,3 euros par To pour le modèle 6 To.