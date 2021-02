Le PC gamer HP Omen de 15 pouces et sa RTX 2070 à -28 %

Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable pour de la bureautique et surtout pour des jeux vidéo, la gamme Omen de HP pourrait vous intéresser. Le modèle de 15,6 pouces est aujourd’hui en promotion sur boulanger, à 1149 euros.

Boulanger propose actuellement une belle réduction de 28 % sur un ordinateur portable haut de gamme conçue pour les jeux vidéo. Le modèle Omen 15-ek0126nf est habituellement commercialisé à 1599 euros, et tombe à 1149 euros pour une durée limitée. Le marchand expédie sous 24 heures, les frais de port sont offerts et vous avez la possibilité de le retirer en magasin.

Le HP Omen 15 en détail

Ce laptop a été conçu pour offrir d’excellentes performances au quotidien tout en vous accompagnant dans vos déplacements. Cela se ressent dans la conception qui a été épurée. Cet ordinateur portable repose sur un écran de 15,6 pouces, soit 39,6 cm de diagonale, délivrant une résolution de 1920 × 1080 pixels. La dalle IPS octroie de bons angles de vision, des couleurs vives et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Les jeux vidéo seront donc particulièrement fluides.

Pour faire tourner les derniers titres dans de bonnes conditions, le constructeur a fait le choix de doter son ordinateur portable avec la puissante carte graphique GeForce RTX2070 MaxQ avec 8 Go. C’est un très bon choix, surtout du fait que la plupart des concurrents optent pour une RTX 2060. Elle est ici accompagnée par 16 Go de RAM, bien pratique pour lancer plusieurs applications en même temps.

Du côté du processeur, HP n’a pas fait de concession en incluant un Intel Core i5 de 10e génération, le 10300H. C’est un modèle bien équilibré dans la mesure où il délivre 2,5 GHz (4 cœurs) et peut monter à 4,5 GHz via le turbo boost. Enfin, on trouve un SSD de 512 Go qui vous permettra d’installer quelques jeux vidéo, les principales applications ainsi que votre système d’exploitation. Il est toutefois possible (et recommandé) de lui joindre un SSD externe pour une meilleure expérience.

Le constructeur annonce une autonomie de 8 heures, sans donner plus de détails. On peut cependant imaginer que l’on pourra regarder un ou plusieurs films pendant un long voyage, ce qui est toujours pratique.