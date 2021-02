Cet écran gaming incurvé de 27″ (165 Hz et 1 ms) tombe à 274 euros

On le sait, dans une configuration pour le jeu vidéo, l’écran occupe une place centrale et déterminante. Le fait d’avoir un bon moniteur, d’une taille correcte et avec des caractéristiques techniques de fluidité peut avoir de lourdes conséquences dans vos parties. Aujourd’hui, le modèle Acer ED270UPbiipx chute à 274 euros sur Cdiscount !

Avec une taille de 27 pouces, une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et de jolies caractéristiques techniques, cet écran profite d’une belle réduction couplée à un code promotionnel de 25 euros chez Cdiscount. Alors qu’il est habituellement proposé à 360 euros chez le marchand, il tombe actuellement à 274 euros seulement. Un excellent rapport qualité-prix.

Code promo : 25EUROS

Le Acer ED270UPbiipx en détail

Sorti en novembre 2020, cet écran de 27 pouces dispose de toutes les qualités requises pour profiter d’une expérience optimale dans les jeux vidéo. Il s’agit d’un modèle LED bâtie sur une dalle VA de 27 pouces (68,58 cm) délivrant une résolution de 2560 × 1440 pixels. La qualité sera non seulement au rendez-vous pour le gaming, mais aussi quand vous regarderez des séries. Le modèle ici présent est un écran incurvé, à hauteur de 1500R. C’est de plus en plus courant, et cela apporte essentiellement une touche d’immersion supplémentaire lorsque vous êtes en pleine partie.

Ce moniteur PC sait répondre aux besoins des joueurs exigeants avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz assurant une grande fluidité. Pour les titres les plus nerveux, on appréciera aussi le temps de réponse qui est capé à 1 ms. Vous en tirerez pleinement profit si vous jouez à des titres e-sport comme Valorant, CS:GO ou Rocket League.

Enfin, la connectique de cet écran reste pour le moins classique. On retrouve sans surprise 1 entrée audio analogique, 1 port DisplayPort et 2 ports HDMI. Il comporte également un système antireflet, anti lumière bleue et anti scintillements. Du reste, il est bien sûr compatible avec la technologie FreeSync qui s’occupe de synchroniser le taux de rafraîchissement de votre moniteur avec votre carte graphique, si elle est compatible.

Attention toutefois, ce modèle n’est pas pivotable. Il est toutefois possible de ne pas l’installer sur son pied, pour le fixer sur un mur ou sur un bras.