Le Poco F2 Pro avec Snapdragon 865 chute à moins de 370 euros

Alors qu’il est déjà sorti avec un rapport qualité prix excellent, le Poco F2 Pro est d’autant plus intéressant lorsqu’il profite d’une réduction importante. C’est le cas aujourd’hui chez Amazon qui le commercialise à 369,90 euros seulement.

Si vous êtes à la recherche d’un téléphone puissant, bon en photo, complet et assez polyvalent pour un tarif inférieur à 400 euros, alors vous ne trouverez pas mieux en ce moment. Le Xiaomi Poco F2 Pro est disponible à 369 euros au lieu de 549 euros chez Amazon. Il retrouve ainsi son prix le plus bas atteint chez le marchand.

Le Xiaomi Poco F2 Pro en détail

Avec des dimensions de géant (163,3 x 75,4 x 8,9 mm) et son poids (218 g), le Xiaomi Poco F2 Pro est un assez grand format. Il en profite pour intégrer un écran d’excellente qualité, avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels). Il est très lumineux et propose d’excellents contrastes avec une bonne colorimétrie. On pourra toutefois regretter les 60 Hz, alors que plusieurs concurrents offrent régulièrement du 90 Hz au minimum.

Pour les performances, le Poco F2 Pro est un monstre et intègre la puce Snapdragon 865 de Qualcomm (compatible 5G) couplée à 6 Go de RAM dans la version proposée ici. Le stockage est assuré par 128 Go, ce qui vous permettra de télécharger beaucoup de jeux ou de séries. Le téléphone est en mesure de lancer n’importe quel jeu en 3D du marché (Call of Duty Mobile, Fortnite, Asphalt, PUBG Mobile, etc.), et de les exécuter avec la meilleure qualité graphique disponible. De plus, il est compatible avec le Wi-Fi 6, ce qui est toujours un plus notable.

Si ce téléphone se veut être un « flagship killer », il ne fait pas de concession sur son matériel photographique. On retrouve un quadruple module très efficace : un objectif grand-angle 64 MP de 26 mm (f/1,9), un objectif ultra grand-angle (f/2,4) avec champ de vision à 123°, un objectif macro de 50 mm (f/2,2) et un objectif chargé de la profondeur de champ (f/2,4). Dans de bonnes conditions de lumière, les clichés se distinguent par un très bon piqué, d’excellents contrastes et une colorimétrie globalement équilibrée même si l’intelligence artificielle a tendance à saturer les couleurs vives. Enfin, le Poco F2 Pro peut filmer jusqu’en 8K à 24 ou 30 im/s. Le tournage 4K à 60 im/s ou en 1080p jusqu’à 960 im/s sont également disponibles.

Pour l’autonomie, Xiaomi a doté son téléphone d’une batterie de 4700 mAh qui vous offrira une autonomie confortable, à hauteur d’une journée d’utilisation intensive. Si vous n’utilisez pas énormément votre téléphone, vous pourrez largement tenir 2 jours. Enfin, ce modèle est compatible avec un chargeur de 33 W, ce qui vous permet de gagner 50 % de batterie en seulement 30 minutes.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test du Xiaomi Poco F2 Pro.