Pendant 48 heures, le Realme 7 5G tombe à 153 euros !

Annoncé fin novembre pour l’Europe, le Realme 7 5G est une nouvelle option de milieu de gamme qui prend en charge la 5G tout en délivrant des caractéristiques techniques intéressantes. Jusqu’au 21 janvier à 9 heures du matin, vous pouvez l’obtenir chez AliExpress pour 153 euros. Version global, expédition rapide de Chine.

Pour 48 heures seulement, le Realme 7 5G profite d’une réduction (coupon à récupérer sur la page de l’article) ainsi que d’un code promotionnel « REAL5G15 » d’une valeur de 15 euros faisant chuter son prix à 153 euros. Pour information, il a été annoncé à 279 euros pour l’Europe.

Code promo : REAL5G15

Le Realme 7 5G en détail

Le Realme 7 5G est un Smartphone s’appuyant sur un écran 6,5 pouces en full HD plus offrant une résolution de 2400 × 1080. Il est surtout intéressant avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, qui offre une fluidité dans les menus, la navigation et surtout dans les jeux vidéo. Pour regarder les séries, le téléphone est particulièrement adapté.

Pour fonctionner, on retrouve un processeur MediaTek Dimensity 800U qui délivre de bonnes performances dans les jeux vidéo et dans les applications gourmandes. Si ce n’est pas le meilleur du marché, il est largement capable d’exécuter la plupart des jeux 3D, et de les faire tourner sans grand ralentissement. À cela se rajoute 6 Go de RAM, ainsi que 128 Go de stockage. Si ce n’est pas assez, vous pouvez profiter du port micro SD pour l’étendre avec une carte SD supplémentaire.

L’appareil photo de ce téléphone est plutôt classique, avec une configuration aujourd’hui bien connue : un capteur principal de 48 mégapixels, un super grand angle de 8 mégapixels, un objectif macro, ainsi qu’une caméra frontale de 16 mégapixels. Vous pourrez filmer en 4K à 30 images par seconde, et réaliser des clichés corrects, surtout de jour.

Enfin, l’appareil promet d’être plutôt costaud, puisque l’on retrouve une autonomie de 5000 mAh. Il est compatible avec la charge rapide à 30 W, de quoi recharger 50 % de votre téléphone en quelques dizaines de minutes. Il est livré avec Android 10, il est compatible avec la 5G, le Bluetooth 5.1, ainsi que les principales connectiques du marché : GPS et NFC. On retrouve également une prise casque, ce qui ravira les plus mélomanes d’entre vous.

AliExpress le propose actuellement avec une promotion record : une première réduction de 16,56 euros (coupon à récupérer sur la page de l’article) ainsi qu’un code promotionnel de 15 euros, faisant chuter son prix à seulement 153 euros. Attention, les stocks sont limités, et la promotion n’est valable que jusqu’au 21 janvier à 9 heures du matin.