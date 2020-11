Le Poco F2 Pro perd 150 euros pour atterrir à 399 euros

Lancé à 599 euros, le Poco F2 Pro est disponible à 399 euros sur Amazon en ce moment.

Successeur de l’excellent Pocophone F1, le Poco F2 Pro ne fait pas moins bien en reprenant la formule gagnante d’un smartphone puissant, avec toutes les technologies importantes. C’est encore plus le cas en ce moment sur Amazon puisque le smartphone est disponible à 399 euros (en version 6 Go / 128 Go) au lieu de 549 euros. 150 euros de réduction qui lui fait retrouver son prix le plus sur la plateforme, vendu et expédié par le commerçant.

Le Poco F2 Pro en détail

À l’avant de ce Poco F2 Pro, on retrouve une excellente dalle AMOLED de 6,67 pouces FHD+ occupant près de 92,7 % de la surface avant du téléphone, avec un capteur d’empreinte sous l’écran. Occupation maximale permise par l’intégration d’une caméra frontale « pop-up », de 20 mégapixels en l’occurrence. Vous pourrez visionner votre contenu sans être embêté par un poinçon.

Comme son prédécesseur, le Poco F2 Pro intègre le Soc le plus puissant du marché au moment de sa sortie : le Snapdragon 865 en l’occurrence. Sur ce modèle en promotion, il est accompagné par 6 Go de RAM 128 pour le stockage. Autant dire que l’objet se comporte à merveille, peu importe les usages, y compris avec les jeux gourmands. Cela veut aussi dire que le téléphone est compatible 5G.

À l’arrière, on retrouve un module photo avec quatre capteurs, dont un capteur principal 64 MP, un ultra grand-angle de 13 MP, un macro de 5 MP et enfin, un de 2 MP pour la profondeur de champ. Ils donnent des résultats honorables dans l’ensemble, sans être extraordinaires. L’imposante batterie de 4 700 mAh est quant à elle compatible avec la recharge rapide 30W. De quoi tenir une journée d’utilisation sans problème.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test du Poco F2 Pro.