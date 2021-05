Offrez-vous le chargeur UGreen 65 watts pour quelques euros !

Ce n’est pas un chargeur ordinaire, le UGreen est un chargeur 65 watts capable de venir recharger jusqu’à quatre appareils simultanément.

© UGreen

Le nombre de multiprises dans une maison est complètement affolant, surtout dans les chambres. Celle près du lit sert pour brancher son smartphone, son ordinateur portable et sa montre connectée — ou d’autres appareils. Finalement, on se retrouve avec pleins de câbles partout qui s’emmêlent entre eux. Les différentes prises secteurs chauffent, ce qui n’est pas bon pour la multiprise et pour vos appareils. Cependant, vous pouvez remédier à tout ça à l’aide du chargeur UGreen 65 watts et ses trois ports USB-A et son port supplémentaire en USB-C. Le chargeur de la marque est en promotion pendant les French Days du 27 mai 2021 au 2 juin 2021 sur Aliexpress au prix de 21,96 € à l’aide du code GAN003 (-3 €).

Profitez de l’offre chez Aliexpress

Quatre ports USB de pur bonheur

S’il y a bien quelque chose que l’on apprécie lorsque l’on dispose d’autant de port, c’est de pouvoir charger plusieurs appareils en même temps. Le chargeur de chez UGreen en 65 watts sera capable de gérer les quatre appareils simultanément notamment grâce à sa puce GaN. Cette dernière viendra analyser le courant électrique pour fournir à chaque appareil la dose de courant nécessaire pour préserver la santé de votre appareil — et celle de sa batterie.

À savoir que seul le port USB-C permet de délivrer une puissance de 65 watts. D’ailleurs, il faudra un appareil qui puisse gérer autant de puissance. Il sera pratique pour venir recharger un ordinateur portable qui est gourmand en ressource. Avoir une telle puissance dans un petit boitier est inespéré. Les autres ports pourront quant à eux gérer la charge d’appareils moins énergivores comme les smartphones ou encore les montres connectées. Toutefois, si vous n’avez pas d’ordinateurs portables branchés à ce moment-là, il est toujours possible de brancher votre smartphone sur le port USB-C — à condition qu’il soit doté d’une telle prise lui aussi.

UGreen 65 watts : le chargeur qui les gouvernera tous

En bref, c’est l’un des meilleurs chargeurs à avoir à la maison, et pendant ses voyages — professionnels comme personnels d’autant plus que les chargeurs de chez Aukey ne sont plus aussi faciles à trouver. Vous pourrez retrouver le chargeur UGreen 65 watts sur Aliexpress au prix de 21,96 € à l’aide du code GAN003 (-3 €).

Profitez de l’offre chez Aliexpress