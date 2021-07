Le prix du casque Bose QuietComfort 35 II s’écroule !

Rakuten propose aujourd'hui le casque Bluetooth Bose QuietComfort 35 II à seulement 160 euros, en bénéficiant d'un code promotionnel que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Casque concurrent du célèbre XM4 de Sony, le Bose QuietComfort 35 II est une véritable référence dans les modèles Bluetooth avec une réduction de bruit active. C’est tout simplement l’un des meilleurs modèles du marché, qui vous isolera parfaitement des bruits ambiants. Le casque est généralement disponible aux alentours de 250 euros, mais il chute aujourd’hui pour tomber à 160 euros chez Rakuten avec le code RAKUTEN20 + jusqu’à 40.99€ remboursés en Rakuten Points pour un prochain achat.

Le Bose QuietComfort 35 II en détail

Le QC35 est un casque à réduction de bruit sans fil, qui se connecte via Bluetooth et qui délivre un son de très bonne qualité. Que ce soit pour de la musique électro, du rap, du rock ou même du classique, il se montre très efficace. Surtout, sa technologie de réduction de bruit active vous isolera parfaitement des bruits ambiants, dans la rue ou dans les transports en commun. Vous pouvez profiter de 3 niveaux de réduction de bruit différents, à paramétrer selon les situations.

Ce casque est compatible avec les principaux assistants vocaux du marché que sont Google Assistant et Alexa. Vous pourrez donc que les invoquer directement avec votre voix, et lancer puis contrôler votre musique sans avoir à dégainer votre portable de votre poche. Bien sûr, il est aussi possible de leur demander des informations sur la météo, l’actualité, ou une connaissance qui se trouve sur Internet.

Le casque est entièrement personnalisable avec une application Bose Connect pour smartphone qui est très bien finie. Du reste, l’autonomie annoncée par le constructeur est de 20 heures en Bluetooth. Si vous arrivez à court de batterie, vous pourrez toujours utiliser le câble audio fournit (de 30 cm) afin de continuer à profiter votre musique. Cela permet aussi à ce casque d’être utilisé sur un appareil qui ne dispose pas d’une connexion Bluetooth.

