Le prix du casque sans fil Sennheiser PXC 550-II s’écroule à 149 euros

Un bon casque audio, sans fil et avec une technologie de suppression active du bruit, ce Sennheiser PXC 550-II a tout pour séduire, surtout lors d’une telle réduction. Il tombe aujourd’hui à 149,99 euros chez Amazon.

Initialement commercialisé il y a plus d’un an à 349 euros, le prix du casque sans fil Sennheiser PXC 550-II a bien chuté avec l’arrivée de modèles concurrents. Il reste néanmoins une excellente référence qui profite actuellement de 57 % de réduction, pour chuter à 149,99 euros chez Amazon.

Le Sennheiser PXC 550-II en détail

Ce casque audio délivre une bonne qualité d’écoute, en intérieur comme à l’extérieur, en s’appuyant sur l’historique et les qualités technologiques de la marque Sennheiser. Il s’agit d’un modèle de type fermé, qui recouvrira vos oreilles et vous offrira une isolation passive du bruit extérieur. Mais en plus, ce modèle est équipé d’une technologie de suppression active du bruit « ANC » qui vous offre une 2e couche d’isolation, cette fois-ci électronique. Sans égaler le XM4 de Sony ou AirPods Max d’Apple, l’isolation reste efficace et particulièrement appréciable à l’extérieur.

Le constructeur a avant tout soigné la conception de son casque sans fil, avec de la mousse à mémoire de forme pour bien s’adapter à votre morphologie, quelle que soit la taille ou forme de votre crâne. Du reste, un assistant vocal (Alexa, Google Assistant ou Siri) est bien sûr disponible, ce qui vous permettra de rechercher les informations, de passer à la piste suivante ou d’appeler quelqu’un sans avoir besoin de dégainer votre téléphone. Au total, ce sont 3 microphones qui sont situés sur le casque, vous délivrant au passage une meilleure qualité d’appel.

Enfin, ce casque sans fil dispose d’une excellente autonomie, avec une durée de 30 heures avec sa batterie rechargeable. Un aspect particulièrement intéressant pour les voyageurs réguliers qui se servent de leur casque pour aller au travail, par exemple. Les dimensions sont plutôt classiques, 17,40 × 13,6 × 6,3 cm.