Le très bon Samsung 870 QVO de 1 To tombe à 89 euros

Vous êtes à la recherche d’un stockage rapide, fiable et à un bon rapport qualité-prix ? Alors ce bon plan sur ce disque SSD interne de Samsung, le 870 QVO devrait vous plaire. Il tombe à 89 euros aujourd’hui dans son modèle 1 To.

Régulièrement proposé aux alentours de la centaine d’euros, ce disque SSD profite d’une jolie réduction chez Boulanger. Il délivre de très solides performances, s’installe facilement, et est de dernière génération dans la gamme de Samsung. Il chute maintenant à 89 euros, un bon rapport qualité-prix.

Le Samsung 870 QVO en détail

Lancé l’été dernier, le Samsung 870 QVO succède au 860 QVO. Ce disque SSD interne arrive avec plusieurs améliorations, et notamment au niveau de la vitesse, 15 % supérieure à la précédente génération selon le géant coréen. Ce modèle s’appuie sur de la mémoire QLC pour gagner en capacité en conservant un tarif agressif puisque le cette technologie « Quad Level Cells » permet de stocker plus d’information par cellule. De quoi augmenter la densité d’information par cellule, mais en contrepartie on perd quelques performances au passage.

Pour compenser, Samsung déploie un cache SLC, très efficace et qui reste largement au-dessus d’un disque à plateau traditionnel. Vous pourrez y installer des jeux vidéo, stocker des fichiers lourds, effectuer des transferts régulièrement, avec une vitesse 5 fois plus puissante qu’un disque dur (débits en lecture de 560 Mo/s, 530 Mo/s pour l’écriture).

Le constructeur annonce 2 ans de garantie ainsi que 360 To d’écriture au total. Autrement dit, c’est donc un peu plus de 300 Go d’écriture par jour en moyenne sur ces 3 ans. L’installation de ce modèle est facile et classique, sur une baie SATA dans un emplacement 2,5 pouces de votre machine.