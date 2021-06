Pour 10€ dépensés, Amazon vous offre 10€ pour le Prime Day !

Prime Day revient les 21 et 22 juin prochains avec ses réductions exceptionnelles réservées aux membres Prime sur plus de deux millions d'offres. L’événement est aussi l’occasion pour les petites et moyennes entreprises de valoriser et de vendre leurs produits aux millions de membres Prime dans le monde entier.

Cette année encore, Prime Day sera l’occasion pour les membres Prime de faire de bonnes affaires auprès des petites et moyennes entreprises locales qui vendent leurs produits sur Amazon. Pour soutenir les petites et moyennes entreprises et favoriser leur succès, Amazon offre dès aujourd’hui, lundi 7 juin, et jusqu’au dimanche 20 juin, un bon de 10€ à utiliser lors de Prime Day aux membres Prime qui dépenseront 10€ ou plus sur une sélection de produits proposés dans la boutique des entreprises françaises et dans les boutiques Amazon Handmade et Amazon Launchpad. Cette offre est entièrement financée par Amazon pour soutenir les petites et moyennes entreprises locales qui vendent leurs produits sur Amazon.

En juin, les membres Amazon Prime (abonnez-vous, essai gratuit pendant 30 jours) du monde entier auront le privilège d’accéder à de nombreuses offres pour ce qui s’annonce comme le plus long Prime Day de l’histoire. Prime Day, le très attendu évènement shopping annuel d’Amazon, débutera aux dates suivantes : à minuit le 21 juin et durera 48 heures pour se terminer le mercredi 22 juin à 23h59, offrant ainsi à aux membres Amazon Prime deux jours complets avec plus de nombreuses offres incroyables pour les fêtes de fin d’année, notamment sur les produits hi-tech, les jouets, les produits de la cuisine et de la maison, ainsi que sur les produits Amazon, tout au long de ces deux jours !

Amazon Prime, qu’est-ce que c’est ?

Amazon Prime a été conçu pour vous faciliter la vie au quotidien. Plus de 150 millions de clients dans le monde entier bénéficient des nombreux avantages de Prime, y compris la meilleure expérience de shopping et de divertissements. Pour seulement 49 € par an (24 € par an pour les étudiants avec Prime Student) ou 5,99 € par mois, les membres Amazon Prime bénéficient des nombreux avantages de ce programme qui prévoit un accès à des séries exclusives et primées Prime Original, ainsi que des films et des émissions populaires grâce à Prime Video, un accès en France métropolitaine à plus de deux millions de titres musicaux sans publicité grâce à Prime Music, l’accès à des centaines d’ebooks avec Prime Reading, un stockage illimité des photos sur Amazon Photos, de nombreux avantages Prime Gaming, ainsi qu’un accès prioritaire à certaines Ventes Flash, Prime Day et bien plus encore.

Le programme Amazon Prime a été développé autour de la livraison gratuite, rapide et illimitée. Les membres Amazon Prime bénéficient de la livraison en 1 jour ouvré en France métropolitaine (hors Corse) et en Belgique sur des millions de références éligibles, de la livraison le soir même sur des millions d’articles éligibles à Paris et en Ile-de-France à Lille, Lyon, Marseille et Aix-en-Provence, ainsi que de la livraison en deux heures avec la boutique Monoprix à Paris, Lyon, Bordeaux, Nice, Montpellier et leurs environs

Les clients d’Amazon Business – des petites aux grandes entreprises, en passant par les organismes publics, les collectivités locales et les organisations à but non lucratif – peuvent aussi profiter de la livraison rapide et gratuite, ainsi que des nombreux avantages uniques de Prime avec Business Prime. L’abonnement à Business Prime est disponible à partir de 50 € par an, hors TVA, jusqu’à trois utilisateurs, ou 150 € par an jusqu’à dix utilisateurs.

Pas encore membre Prime ? Rien de plus simple, il suffit de rejoindre Prime ou de démarrer un essai gratuit de 30 jours pour participer à Prime Day.

