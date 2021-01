Le puissant et sexy Huawei MateBook X Pro perd 20 % pour les soldes

Concentré de puissance et de design signé Huawei, cet ordinateur portable est aussi performant que léger. Un produit coûteux qui baisse de 340 euros durant les soldes.

Avec son Huawei Mate X Pro, le constructeur démontre qu’il sait faire des PC portables aussi haut de gamme que ses smartphones. Une jolie bête, racé, fine, légère et puissante qui voit son prix de 1 449 euros passer à 1 168 euros chez Cdiscount, soit près de 20% de réduction.

Le Huawei MateBook X Pro en détail

Même si l’inspiration Apple n’est pas loin, ce produit à son charme propre. Il affiche une taille mannequin avec une épaisseur de 1,46 cm et une très belle robe en aluminium. Nous sommes simplement face à l’un des plus beaux ultraportables du marché, aucune fioriture ostentatoire, l’élégance est le maître mot.

Il est architecturé autour d’un processeur Intel Core i5-10210U de dixième génération, épaulé par 16 Go de mémoire vive, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique Nvidia GeForce MX 250. Cela assure d’excellentes performances, aussi bien dans vos usages de loisirs qu’en bureautique. Il autorise même la retouche photo et le montage vidéo, tant que vous n’êtes ni trop gourmand, ni trop ambitieux. Le jeu vidéo 3D est dans ses cordes, mais reste limité. Il faudra rogner sur la qualité des graphismes pour conserver une haute définition et des animations fluides.

Cela nous donne l’occasion de parler de l’écran tactile de 13,9 pouces. Il est très bien calibré, lumineux et 3K. Nous gagnons en finesse d’affichage comparé à une dalle Full HD, sans aller dans l’excès de la 4K, dont l’usage reste discutable sur cette taille d’écran. La webcam n’est pas apparente, elle est camouflée dans le clavier. Vous serez donc filmé en contre-plongée, mais est-ce votre meilleur profil ? Enfin, comptez sur une bonne dizaine d’heures d’autonomies en usage mixte selon le constructeur.