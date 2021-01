[Soldes] Les QCY HT01 à réduction de bruit active sont à moins de 50 €

Il se peut que les QCY HT01 soient vos prochains écouteurs true wireless. Pour moins de 50 €, vous pourrez bénéficier d’une bonne qualité de son et des fonctionnalités intéressantes comme la réduction de bruit active.

Il existe de nombreux modèles d’écouteurs sans fil plus ou moins cher. Si vous cherchez une paire d’écouteurs sans fil à moins de 50 €, vous êtes tombé sur le bon plan. Les QCY HT01 sont des écouteurs sans fil avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Certaines permettent d’améliorer le son et d’autres servent à apporter plus de confort pendant l’écoute. Vous pourrez retrouver les QCY HT01 sur Aliexpress au prix de 44,93 €.

Des QCY HT01 en détails

Les écouteurs sans fil sont pour beaucoup de personnes une vraie libération notamment pour les sportifs. Les personnes nomades pourront utiliser les QCY HT01 à l’extérieur sans aucun souci. Ces écouteurs sont équipés de la réduction de bruit active. Vous pourrez ainsi profiter de vos musiques préférées sans être dérangés par les bruits qui vous entourent.

Cette technologie est couplée à plusieurs capteurs qui analyseront les sons grâce aux différents microphones des écouteurs sans fil. Tels les AirPods Pro, ils viendront réduire voire annuler certains sons en inversant les fréquences. Si la technologie est même, l’exécution ne sera évidemment aussi bonne que chez Apple. Cela reste des écouteurs à moins de 50 euros.

Afin d’accompagner cette fonctionnalité phare, les écouteurs sans fil s’accompagnent d’un mode faible latence. Cette dernière est redoutable pour regarder des films ou jouer sans subir des décalages de sons. Les drivers de 7 mm viendront vous propulser un son tout à fait honorable, et ils prennent en charge le codec AAC.

Attaché à votre sécurité, un mode transparent est disponible. Ce mode est particulièrement pratique lorsque vous irez faire du sport à l’extérieur afin d’entendre les voitures. Le boitier discret vous donnera la possibilité de les recharger quatre fois pour un total de 30 heures d’écoute.

