[Soldes] Le puissant OnePlus 8T est à 479 euros

En attendant l’annonce d’un OnePlus 9, le 8T est le dernier haut de gamme du constructeur. Il est aujourd’hui en promotion chez Aliexpress à 479 euros seulement avec livraison rapide depuis la France.

Un flagship killer comme le OnePlus 8T pour moins de 450 euros, difficile de faire mieux au niveau du rapport qualité-prix. Avec son écran sublime, une grande puissance sous le capot et une autonomie très musclée, ce téléphone a tout d’un très grand. Alors qu’il est régulièrement proposé à un tarif avoisinant les 600 euros depuis sa récente sortie en octobre 2020, il passe aujourd’hui à 479 euros chez Aliexpress.

Le OnePlus 8T en détail

Le OnePlus 8T est un téléphone haut de gamme équipé d’un écran OLED de 6,55 pouces, offrant une définition de 2400 x 1800 pixels. On trouve un taux de rafraîchissement de 120 Hz, parfait pour une fluidité totale dans votre navigation, mais aussi dans vos jeux vidéo. La dalle de l’écran supporte d’ailleurs le HDR10+ et offre une agréable expérience dans les contenus multimédias. Sous l’écran, le constructeur a fait le choix d’inclure un capteur d’empreintes qui vous permettra de déverrouiller facilement votre terminal.

Ce téléphone se démarque également avec sa grande puissance brute, octroyée principalement avec sa puce Snapdragon 865 compatible 5G de Qualcomm. Couplée à 8 Go de RAM, elle vous permettra sans problème de lancer la totalité des applications gourmandes ainsi que des jeux 3D dans leurs paramètres maximaux. Vous ne souffrirez donc pas de ralentissement durant votre navigation.

Du côté de la photo, OnePlus reprend les capteurs des derniers modèles de la gamme tout en remodelant le remplacement. Exit la ligne d’appareils photo au milieu du dos, OnePlus s’aligne sur ce que fait la concurrence, à savoir un rectangle en haut à gauche. S’il y a bien quatre appareils photo, les deux principaux sont un grand-angle classique et un ultra grand-angle. Pas de téléphoto, mais un macro et un noir & blanc. Les clichés sont globalement réussis, surtout de jours, avec de nombreux détails et surtout un mode Ultra Stabilisation qui supporte désormais la résolution 4K à 30fps.

Le téléphone est livré avec Android 11 sous l’interface OxygenOS, encensée (à juste titre) par la critique et les consommateurs. Avec sa batterie de 4500 mAh, le OnePlus 8T est capable de tenir plus d’une journée avec une utilisation intensive. Si besoin, la charge rapide d’une puissance de 65 W via son chargeur USB C lui permet de récupérer plus de la moitié de son autonomie en un petit quart d’heure.