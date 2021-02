Bons plans La puissance de l’iPhone 12 est accessible à 777 euros aujourd’hui

Offres, Bons plans Par Benjamin Cabiron le 15 février 2021 à 12h05

Aujourd’hui, l’iPhone 12 d’Apple profite d’une jolie remise. On le trouve à 777,90 euros dans sa version noire 64 Go sur le site Rakuten. Le produit est expédié depuis l’Italie, et vous cumulez en plus 23,34 euros sous la forme de Super Points à valoir sur un prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R.

Sorti le 16 novembre dernier, iPhone 12 est un des meilleurs téléphones disponibles sur le marché. On le trouve régulièrement 850 euros chez la majorité des marchands, mais il tombe bien plus bas aujourd’hui via Rakuten. Il est indiqué à 777,90 euros, un excellent rapport qualité-prix pour un téléphone polyvalent et qui restera puissant de nombreuses années grâce à son processeur A14 Bionic. Retrouvez l’iPhone 12 à 777,90 euros sur Rakuten L’iPhone 12 en détail L’iPhone 12 est un outil téléphone haut de gamme, ce qui se vérifie tout d’abord avec son bel écran de 6,1 pouce, qui est OLED, comme l’iPhone 12 Pro, offrant des noirs purs. La dalle reste très lumineuse, et est parfaite pour jouer pendant de longues heures ou regarder des séries, que ce soit la maison ou en déplacement. Du côté des performances, le téléphone n’est pas en reste. On retrouve donc le processeur A14 Bionic d’Apple. Selon le constructeur, cela confère à ce modèle une puissance 2 fois supérieure à l’iPhone 11. C’est tout simplement la meilleure puce disponible sur le marché, qui excelle dans les jeux vidéo : pourrait lancer n’importe quelle application avec les paramètres graphiques au maximum, sans souffrir de ralentissement. En outre, le téléphone est compatible avec la 5G. Contrairement à ses grands frères, les modèles Pro, il ne profite pas de la même configuration photo à l’arrière, et est donc légèrement inférieur. On trouve tout de même 2 caméras de 12 MP, assurant des photographies réussies, surtout de jour. Ce téléphone est expédié et livré en quatre à cinq jours via FedEx. Il est débloqué pour tous les opérateurs européens, et profite d’une garantie constructeur européenne. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test de l’iPhone 12. Retrouvez l’iPhone 12 à 777,90 euros sur Rakuten