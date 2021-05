Le Redmi Note 10 de Xiaomi à seulement 138 euros !

Le Redmi Note 10 de Xiaomi est à seulement 138 euros aujourd'hui chez Aliexpress dans sa version globale 64+4Go.

Redmi Note 10 : rapport qualité/prix imbattable

Offrant une expérience de visionnage optimale, le Redmi Note 10 est équipé d’un écran AMOLED DotDisplay de 6,43’’. A l’instar du Redmi Note 10 Pro, cette nouvelle déclinaison présente un design repensé et une panoplie de nouvelles caractéristiques telles qu’un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, une batterie de 5000 mAh et la charge rapide à 33W, une captation lumineuse à 360° et deux haut-parleurs de pointe. Le Redmi Note 10 est propulsé par le processeur Qualcomm Snapdragon 678, accompagné de 4Go de RAM et d’une capacité de 64 ou 128Go.

Le Redmi Note 10 ne lésinent pas non plus sur la photo, avec une configuration quad-caméra comprenant un capteur ultra grand angle de 8MP pour les photos de groupe, un capteur macro 2MP pour les gros plans ainsi qu’un capteur de profondeur 2MP parfait pour les portraits. La caméra principale de 48MP du Redmi Note 10 représente une évolution par rapport aux générations précédentes. Le smartphone est équipé du mode time lapse, une nouveauté qui vient compléter les modes préexistants : slow motion, nuit et ralenti.

Le Redmi Note 10 à un prix plancher à partir de 138 euros chez Aliexpress grâce au code SDFRM55 avec livraison gratuite et rapide en quelques jours. Attention, le stock est limité !

