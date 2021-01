Bons plans Le surpuissant SSD portable Crucial X8 2 To est au plus bas sur Amazon

N’y allons pas par quatre chemins, le Crucial X8 est l’un des meilleurs modèles du marché en matière de SSD. Il est capable de débiter 1 Go/s, pour des performances au-dessus de la moyenne. Il est aujourd’hui disponible dans sa version 2 To à 167,99 euros.

Mise à jour : l’offre n’est plus disponible. Le prix est passé à 194 euros. C’est toujours intéressant, mais pas autant qu’avant.

Si vous disposez d’un ordinateur portable ou de bureau avec un stockage limité, et que vous souhaitez de l’espace supplémentaire, et encore plus rapide, alors cette offre devrait vous plaire. Le SSD portable Crucial X8 de 2 To est extrêmement performant et de nature très robuste. Habituellement proposé à plus de 215 euros, il fut aujourd’hui à 167,99 euros sur Amazon. C’est le prix le plus bas jamais constaté chez le marchand.

Le Crucial X8 en détail

Considéré comme l’un des meilleurs SSD portables du marché depuis sa sortie en fin d’année 2019, le Crucial X8 se démarque notamment par des performances incroyables. Ses vitesses de lecture peuvent atteindre 1050 Mo/s, ce qui le situe directement entre un SSD traditionnel et un M.2 NVME. Les débits sont stables, peu importe la charge ou la durée de travail que vous lui imposerez. Que ce soit pour installer des applications, pour du transfert de photographies et de vidéos, simplement stockage, le X8 est un excellent modèle.

Les performances de ce SSD s’expliquent notamment avec sa coque en aluminium anodisé, qui permet de dissiper une bonne partie de la chaleur. Ce modèle est particulièrement bien fini, et il est d’ailleurs résistant à des chutes jusqu’à 2 m, mais également aux températures extrêmes, aux chocs fréquents ainsi qu’aux vibrations. Si vous voyagez régulièrement, le X8 est l’un des modèles les plus robustes du marché.

Enfin, le Crucial X8 est compatible avec Windows, Mac, iPad Pro, Chromebook, Android, Linux, PS4, et Xbox One avec ses connecteurs USB-C 3.2 Gen2 et USB-A. On regrettera toutefois l’absence d’un système de rangement de câble qui pourra en gêner certains.