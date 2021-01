Bons plans 100 Go à 14,99 € et sans engagement : Prixtel bouscule les forfaits 5G

Petit à petit, la 5G prend pied en France et se démocratise. La concurrence entre les opérateurs, qui avaient initialement proposé des tarifs au prix fort, permet de progressivement faire baisser le prix pour le consommateur. Aujourd’hui, c’est Prixtel qui dévoile sa nouvelle formule 5G sans engagement : 100 Go de data pour seulement 14,99 euros par mois pendant 12 mois.

C’est tout simplement la meilleure offre du moment et pourtant Prixtel est le premier opérateur virtuel à se lancer dans la 5G. Jusqu’au 19 janvier 2021, pour uniquement 14,99 euros par mois, vous pourrez profiter de la connexion 5G avec une bonne enveloppe de données mobiles et à un prix très modeste.

Le forfait 5G sans engagement à 14,99 euros par mois en détail

Voici les détails de ce forfait NRJ mobile, et ce qu’il inclut :

Appels, SMS et MMS illimités en France

Appels illimités (vers les mobiles et fixes USA/Canada)

100 Go de data en 5G

15 Go de données mobiles en Europe/DOM

Sans engagement

Assez généreux, l’opérateur virtuel (ou MVNO) Prixtel propose une enveloppe de 100 Go de data 5G (et 4G) et se connecte aux réseaux de SFR ou d’Orange, au choix. Pour cela, vous devrez changer manuellement de réseau depuis votre espace client. La formule inclut parallèlement 15 Go de données mensuelles immédiatement utilisables depuis l’Union européenne, le Royaume-Uni ainsi que les DOM. Toutefois, on ne sait pas encore si ces 15 Go utilisables à l’étranger vous permettent de profiter de la connectivité 5G.

Du reste, on retrouve évidemment les appels, les SMS ainsi que les MMS illimités en France métropolitaine, mais également depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Aussi, et c’est une chose que l’on ne trouve pas systématiquement chez les concurrents, les appels sont illimités vers les mobiles et fixes des États-Unis ainsi que ceux du Canada.

L’enveloppe de 100 Go (en France métropolitaine) dans ce forfait a la particularité d’être modulable. Vous pourrez donc consommer un premier palier de 100 Go en 5G, et dans le cas où vous le dépasseriez, vous serez automatiquement surclassé avec un forfait de 150 Go, moyennant 5 euros supplémentaires. La même logique est appliquée avec un second palier de 200 Go.

Le prix de ce forfait sans engagement évoluera alors en fonction de votre consommation. Si vous vous contentez de l’enveloppe de 100 Go de données par mois, vous paierez une mensualité de 14,99 euros pendant la première année. Après, la facture montera à 19,99 euros. Pour une enveloppe de 150 Go, c’est 19,99 euros par mois, puis 24,99 euros au bout d’un an. Enfin, pour les plus gourmands d’entre vous, l’offre de 200 Go en 5G coûte 24,99 euros par mois, puis 29,99 euros après un an. Attention toutefois, puisque cette dernière formule est limitée aux nouveaux clients. L’offre sur le forfait Prixtel prendra fin le 19 janvier 2021. C’est p

Le RIO (Relevé d’Identité Opérateur) est un identifiant unique, composé de 12 caractères (lettres ou chiffres), qui vous sera demandé par l’opérateur chez qui vous souhaitez souscrire. Pour l’obtenir, il vous suffit d’appeler le 3179. Un serveur vocal vous indiquera alors votre date de fin d’engagement, ainsi le numéro RIO de votre ligne. Notez qu’un SMS vous sera automatiquement envoyé avec toutes les informations communiquées par le serveur vocal.

Les offres et promotions de forfaits mobile, ce n’est pas ce qui manque et c’est tant mieux : nous n’avons ni les mêmes besoins, ni les mêmes exigences et ni le même budget. Certains recherchent le tarif le plus bas coûte que coûte, d’autres un maximum de données mobiles, un forfait sans engagement, limité pour les plus jeunes, la possibilité de s’offrir un nouveau smartphone… Pour trouver chaussure à son pied, il reste indispensable de passer par la case : de quoi ai-je réellement besoin et quelles sont mes limites financières ? Si vous cherchez un forfait 5G spécifiquement, vous pouvez aussi consulter notre guide des meilleures offres 5G.