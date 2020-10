Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro passe sous les 200 euros sur Amazon

L’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché est encore meilleur aujourd’hui : le Redmi Note 9 Pro est à 199 euros sur Amazon.

Ce qui était l’un des meilleurs smartphones à 250 euros au printemps est désormais le meilleur smartphone à moins de 200 euros sur Amazon. Le marchand propose aujourd’hui le Xiaomi Redmi Note 9 Pro à 199 euros. Puissant, autonome et assez convaincant en photo, vous pourrez difficilement faire un meilleur choix à ce prix là.

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro en détail

La fiche technique parle d’ailleurs d’elle même : on retrouve pour commencer un écran LCD de 6,67 pouces poinçonné pour laisser passer la caméra frontale de 16 mégapixels. Vous trouverez à l’intérieur le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 720G. S’il n’est pas aussi performant que le luxueux 865, il encaisse très bien les usages classiques et permet même de jouer dans des conditions satisfaisantes. Il est ici épaulé par 6 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Vous trouverez à l’arrière un bloc photo avec 4 capteurs : un principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro de 5 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Le résultat est tout à fait la hauteur de jour, mais il peine un peu plus de nuit. Il ne faut pas trop lui en vouloir car c’est un défaut récurrent sur les téléphones de cette gamme de prix.

Enfin, le dernier point fort du Redmi Note 9 Pro est son imposante batterie de 5 020 mAh compatible charge rapide 30W. Dans le cadre d’un usage classique, le téléphone pourra tenir 2 jours loin d’une prise, et vous ne mettrez qu’une grosse heure pour recharger la batterie. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test du Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Spoiler : on lui a mis 9/10.