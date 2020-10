Bons plans [Bon Plan] Un disque dur externe de 4 To pour moins de 100 euros

Cdiscount propose aujourd’hui le disque dur WD Elements de 4 To pour seulement 99 euros, moins de 3 centimes le Go.

99 euros pour un disque externe de 4 To, cela donne 0,024 centime le Go. Tout à fait abordable pour transférer, stocker et sauvegarder ses données à petit prix. C’est exactement ce que propose aujourd’hui Cdiscount avec le disque WD Elements vendu au prix de 99 euros.

Ce disque dur externe long de 11,1 cm et large de 8,2 cm a donc une capacité de 4 To. 4000 gigas qui permettront de stocker des centaines de milliers de photos, de chansons, ou encore des centaines de films en Full HD. Ce disque à plateaux se connecte en USB 3.0 et il est formaté en NTFS. Il est donc nativement compatible avec Windows 10, Windows 8 ou Windows 7, les utilisateurs de Mac OS, devront le reformater avant utilisation.

Que l’on s’en serve pour transférer des données depuis un disque dur d’ordinateur ou qu’on le branche directement à un téléviseur pour profiter sur grand écran des photos ou des vidéos stockées. Il pourra également être connecté à une console pour ne plus avoir besoin de supprimer les fichiers de jeu tous les quatre matins.

En revanche, disque dur à plateaux oblige, ses performances ne seront pas exceptionnelles, il ne faudra pas espérer des vitesses de lecture dépassant les 100 Mo/s. On se consolera en précisant que ce disque sera alimenté directement via le câble USB. Il ne nécessitera donc pas d’être branché à une prise électrique contrairement aux disques externes 3,5 pouces.