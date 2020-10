Offrez à votre NAS des disques de 4 To à 87 euros

Spécialement pensés pour les NAS, les disques dur WD RED de 4 To sont à 87 euros sur Cdiscount.

Si vous cherchez à augmenter la capacité de votre NAS, sans avoir besoin de débourser des sommes folles. Vous pouvez aujourd’hui vous offrir les Western Digital WD Red 4 To pour seulement 87,99 euros par unité ou 175 euros pour la paire, ce qui est toujours mieux pour un NAS.

WD RED, fiables mais avec de la mémoire SMR

Ces disques WD RED offrent donc une capacité de 4 To et sont sans surprise au format 3,5. Ils se connecteront à votre NAS via leur port SATA (6 Gb/s) et ils fonctionnent à 5400 tours par minute. Disques pour NAS obligent, les WD RED brillent avant tout par leur fiabilité et leur capacité à fonctionner pendant de longues périodes. C’est essentiel pour stockage distant.

Il est important de noter que ces disques de Western Digital utilisent de la mémoire SMR afin d’augmenter le stockage plus rapidement que le prix. Ce type de mémoire a notamment le désavantage de réduire sensiblement les performances du disque lorsque celui-ci n’a pas de temps de « repos » pour effectuer les opérations de réorganisation des données ou qu’il est proche de la saturation. Ainsi, il ne conviendra pas à un usage intensif nécessitant un fonctionnement en continu.

Il est également déconseillé de les utiliser avec les NAS Synology. Utilisez plutôt les séries Red Plus avec ces derniers. Ils n’utilisent pas la même mémoire… ce qui les rend malheureusement plus chers.