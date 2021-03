L’excellent forfait mobile B&You 200 Go à 14,99 euros par mois disparaîtra demain. C’est le moment d’en profiter pour ne pas rater la meilleure offres du moment.

Relancé la semaine dernière après quelques semaines d’absence, le forfait mobile 200 Go à 14,99 euros de B&You s’apprête à disparaître à nouveau. Elle arrivera à son terme demain, le 17 mars. C’est donc le moment de profiter de cet abonnement toujours aussi complet. Non seulement il intègre une grosse enveloppe de 200 Go, mais aussi les appels, SMS et MMS illimités en France ainsi que 15 Go dans l’Union européenne, et il est même possible de le transformer en forfait 5G grâce à une option activable une fois l’abonnement souscrit si vous êtes couvert. Comme d’habitude, elle est sans engagement et sans condition de durée. Attention en revanche, l’offre n’est valable que pour les nouveaux abonnés, c’est-à-dire pour l’ouverture d’une ligne.

Le forfait B&You 200 Go en détail

Voici les détails de ce forfait B&You, et ce qu’il inclut :

Appels/SMS/MMS illimités

200 Go de data en 4G

15 Go de données mobiles en Europe/DOM

Sans condition de durée

Sans engagement

On retrouve donc la jolie enveloppe de 200 Go de data sur le très bon réseau 4G de Bouygues Télécom. Selon l’Arcep, le gendarme des télécoms en France, le réseau de Bouygues est en effet l’un des meilleurs concernant la qualité des services mobiles, notamment dans les zones rurales. Avant autant de données, le forfait mobile sera surtout apprécié des personnes qui souhaitent pouvoir contourner un réseau Wi-Fi capricieux lorsqu’ils sont chez eux. Il conviendra également aux personnes qui se déplacent beaucoup et qui veulent pouvoir se connecter en permanence depuis leur abonnement mobile sans se soucier de leur consommation. Bref, que cela soit pour les séries en streaming, jouer à des jeux vidéo, ou même pour des besoins professionnels, alors cette formule est particulièrement adaptée.

L’enveloppe de données ne vaut que pour la France métropolitaine. Si vous êtes ailleurs en Europe ou dans les DOM, Bouygues inclut 15 Go de data sur cette enveloppe, et sans surcoût. Avec ça, nul besoin d’aller chercher un autre opérateur en cas de déplacement prolongé. On retrouve les appels et SMS illimités en France et en Europe/DOM. Pour les MMS c’est illimité en France, mais ils seront décomptés des 15 Go pour l’UE et les DOM. Cela vous permettra dans tous les cas de garder le contact avec vos proches. Notez que les 15 Go prévus pour les voyageurs seront décomptés de l’enveloppe principale, lorsqu’ils sont consommés.

Bouygues vous permet de conserver votre numéro de téléphone actuel. Toutes les étapes sont à retrouver sur le site officiel de l’opérateur. Ce forfait est facturé 14,99 euros par mois, est sans engagement et avec un prix fixe. Le prix ne changera donc pas au bout d’un an, ce qui est un sérieux avantage. Comme nous le disions en introduction, ce forfait offre aussi la possibilité d’ajouter une option 5G pour le transformer en forfait 5G. Après avoir souscrit à votre abonnement (et uniquement après), il faudra aller dans votre application Bouygues, puis dans l’onglet « Ma ligne », puis « Options », puis « Option 5G ». Celle-ci coûte 3 euros par mois. Le forfait vous revient donc au prix de 17,99 euros par mois avec la 5G. Une des meilleures offres 5G du moment également !

Le RIO (Relevé d’Identité Opérateur) est un identifiant unique, composé de 12 caractères (lettres ou chiffres), qui vous sera demandé par l’opérateur chez qui vous souhaitez souscrire. Pour l’obtenir, il vous suffit d’appeler le 3179. Un serveur vocal vous indiquera alors votre date de fin d’engagement, ainsi le numéro RIO de votre ligne. Notez qu’un SMS vous sera automatiquement envoyé avec toutes les informations communiquées par le serveur vocal.

Cet article est sponsorisé par Bouygues Telecom. Il a été rédigé en partenariat par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.