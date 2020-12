Les excellents Sony WF-1000XM3 à seulement 155 euros sur Amazon

Amazon propose aujourd’hui les fameux écouteurs intra-auriculaires Sony WF-1000XM3 à seulement 155,24 euros. À ce jour, c’est le meilleur prix constaté chez le marchand.

Pour certains, les Sony WF-1000X Mark III sont les meilleurs écouteurs True Wireless sur le marché. Qualité sonore, réduction de bruit efficace, solide autonomie, design réussi, ils ont tout pour eux. La bonne nouvelle, c’est qu’ils sont actuellement en promotion chez Amazon, pour une remise de 38 %. On les trouve ainsi à 155,24 euros, au lieu de 250 euros.

Les Sony WF-1000XM3 en détail

La réduction de bruit active est l’un des arguments phares de cette année 2020 sur les casques et les écouteurs. Sony l’a bien compris et propose déjà l’une des meilleures solutions avec son casque WH-1000XM4. La déclinaison écouteurs, la WF-1000XM3, est tout autant réussie et se positionne comme la véritable référence du marché avec les AirPods Pro. Ces écouteurs Bluetooth embarquent une réduction de bruit active extrêmement performante, configurable via l’application Sony Headphones Connect. Avec elle, vous pourrez profiter pleinement de vos musiques et de vos playlists sans être gêné par le monde extérieur et les bruits. En complément, la fonction Quick Attention vous permet de réduire en un simple geste votre musique et amplifier les sons environnants.

Grâce à son boîtier de rechargement, cette paire d’écouteurs offre une autonomie très solide : ces intra-auriculaires proposent jusqu’à 6 heures d’écoute consécutives avec la réduction de bruit activée. Un total qui peut atteindre 24 heures (6h + 6h x 3) si on ajoute les recharges avec le boîtier, ou 32 heures (8h + 8h x 3) sans la réduction de bruit active. En outre, les WF-1000MX3 sont compatibles avec la charge rapide. Il est possible de les recharger à hauteur de 90 minutes d’autonomie en une dizaine de minutes de charge.

Le design de cette paire d’écouteurs est plutôt réussi et embarque quelques boutons tactiles qui vous assurent une navigation fluide et efficace, sans trop de mouvements. Vous pourrez notamment répondre, naviguer dans votre playlist et même lancer votre assistant vocal via ces derniers. Pour plus informations, vous pouvez consulter notre test des Sony WF-1000X Mark III. Également, vous pouvez lire notre guide d’achat des cinq meilleurs écouteurs true wireless avec réduction de bruit. Les écouteurs du constructeur nippon y trônent.