Les SSD 860 EVO de Samsung sont en promotion, 500 Go à seulement 54 euros

Amazon multiplie les remises à l’approche des fêtes de fin d’année. Aujourd’hui, ce sont les SSD internes 860 EVO, bien connus, qui sont bradés. Le modèle 500 Go est à 54,99 euros et le modèle 2 To à 199,99 euros.

On ne présente plus la gamme des SSD internes de Samsung, les 860 EVO. Ils sont reconnus pour leur performance, leur robustesse et leur facilité d’utilisation. Ils permettent de donner un coup de fouet à la réactivité de votre ordinateur, surtout si vous remplacez un disque dur classique. Le modèle 500 Go est à 54,99 euros au lieu de 67,23 euros, et le modèle 2 To à 199,99 euros au lieu de 259,99 euros. Jamais ce modèle n’a été aussi peu cher sur Amazon.

Les Samsung 860 EVO en détail

Comme dit en introduction, la gamme 860 EVO est aujourd’hui très populaire parmi les utilisateurs d’ordinateurs. Ces SSD internes ont la réputation d’être fiables, et délivrent surtout d’excellentes performances, notamment pour les jeux vidéo. Le 860 EVO est ainsi en mesure d’atteindre des débits jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture séquentielle. C’est également parfait pour les personnes qui souhaitent booster le démarrage de leur PC ou installer des logiciels nécessitant une bonne réactivité.

Ce sont des disques SSD en format 2,5 pouces, classique donc. Côté dimensions, nous sommes sur des modèles plutôt compacts : 100 × 69,85 × 6,8 mm pour 62 grammes. Les disques ont une mémoire cache de 512 Mo (pour le modèle 500 Go) et 2 Go (pour le modèle 2 To) en DDR4, ce qui offre une vitesse constante pendant le transfert.

Enfin, notez que vous profiterez automatiquement d’une garantie de 5 ans sur Amazon. Le produit est éligible à la livraison Prime en 24 heures.

