Le Acer Predator 15,6 pouces (144 Hz, RTX 2060) + souris à 849,99 euros

Cdiscount enchaîne les promotions à l’approche des fêtes de fin d’année. Le superbe ordinateur portable pour gamer, le Acer Predator 15,6 pouces est à 1049,99 euros, mais profite d’une offre de remboursement de 200 euros.

Le Acer Predator est un ordinateur portable qui conviendra aux joueurs exigeants, qui ont besoin de performances au quotidien, même pendant leurs déplacements. Aujourd’hui, le pack comprenant l’ordinateur portable ainsi que la souris Predator profite d’une offre de remboursement de 200 euros, ce qui fait passer l’ensemble à 849,99 euros. Le formulaire de l’offre est disponible ici.

Le Acer Predator 15,6 pouces en détail

S’il existe de nombreuses références d’ordinateurs portables taillés pour le jeu vidéo, le Acer Predator est l’un des mieux conçus. Ce laptop offre une dalle de 15,6“ IPS à rétroéclairage LED, pour une résolution de 1920 × 1080 pixels. Le taux de rafraîchissement grimpe à 144 Hz, bien pratique pour les jeux vidéo demandant de la réactivité à chaque instant. En outre, l’écran profite d’un filtre anti éblouissement et de la ComfyView, une technologie développée par Acer qui permet de limiter les reflets et vous épargne de la fatigue oculaire.

S’il n’embarque pas les derniers composants à être sorti en 2020, cet ordinateur portable propose une fiche technique très musclée. On retrouve une carte graphique Nvdia Geforce RTX 2060, suffisante pour faire tourner la majorité des jeux vidéo avec la qualité la plus élevée. Elle est accompagnée un processeur Intel Core i5-9300H (9e génération, donc) et « seulement » 8 Go de RAM. Elle est toutefois évolutive et vous aurez le choix de passer à 32 Go si vous le souhaitez.

Le stockage du Acer Predator est quant à lui assez limité, avec seulement 256 GO de SSD. Cet ordinateur portable propose une autonomie allant jusqu’à 6 heures, bien que ce soit logiquement moindre si vous jouez intensivement. Pour la connectique, ce laptop embarque tout ce qu’il faut : le Wifi 6, le Bluetooth 5.0, un connecteur réseau, un port HDMI, 2 ports USB 3 et une prise combo casque/microphone. Attention, l’ordinateur est livré avec une version de Linux, ce ne sera donc pas Windows par défaut, il faudra l’installer à la main.

Enfin, ce pack inclut la souris Predator Cestus 310. Elle reprend la forme ergonomique des souris gamers du marché, notamment de la DeathAdder de Razer. Habituellement proposée aux alentours de 40 euros, elle offre 1000 dpi et 6 boutons.