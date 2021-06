Fortes réductions sur les aspirateurs robot Yeedi 2 hybrid et Yeedi K650 !

Les robots aspirateurs deviennent de plus en plus intelligents, notamment pour optimiser le temps de nettoyage sans faire de compromis sur la qualité. Les Yeedi 2 hybrid et Yeedi K650 sont deux très bons appareils qui pourront vous faciliter la vie d'autant plus qu'ils sont en promotion grâce à ces codes de réductions.

Deux robots aspirateurs, le Yeedi 2 hybrid et Yeedi K650 sont en promotion sur Amazon. © Yeedi

Les Yeedi 2 hybrid et Yeedi K650 ne sont pas très connus en France, mais pourraient le devenir, grâce à vous. En effet, alors de nombreux robots aspirateurs se vendent parfois à plus de 300 €, les deux robots de la marque se stabilisent autour des 250 €. Ces derniers ne font aucuns compromis vis-à-vis des fonctionnalités et des performances. En tout cas, sachez que ces deux robots aspirateurs de la marque Yeedi sont actuellement en promotion. Le Yeedi 2 hybrid est en promotion sur Amazon au prix de 214,99 € grâce au coupon sur la page de vente (— 60 €) et à l’aide du code Z74CLWDM (-25 €) au lieu de 299,99 €. En ce qui concerne le Yeedi K650, ce dernier est, lui aussi, en promotion sur Amazon au prix de 129,99 € à l’aide du code NL3G3SOH (-10 €) et du coupon lui aussi présent sur la page de vente (-60 €).

Yeedi 2 hybrid : le robot aspirateur 2-en-1 à ne pas négliger

Grâce à sa puissance de 2 500 Pa, le Yeedi 2 hybrid n’aura pas à rougir face à ses concurrents. Le robot aspirateur de la marque possède un réservoir de 400 mL pour capturer les poussières ainsi qu’un réservoir de 240 mL pour l’eau. D’ailleurs, le Yeedi 2 hybrid est capable d’aspirer les saletés au sol et de passer la serpillère simultanément. Cela lui permettra de tout faire en même temps et de ne pas devoir repartir pour un second programme après une longue charge. De votre côté, cela vous permettra de rentrer chez vous sans vous soucier du ménage quotidien. Vous devrez simplement profiter de votre famille et du soleil par la même occasion.

Le Yeedi 2 hybrid est doté d’une batterie de 5 200 mAh, lui permettant ainsi de réaliser un cycle de 200 minutes (3 h 30) sans aucun problème. Cette autonomie sera pratique pour les grandes entreprises ou pour les grandes maisons de 200 mètres carrés. D’ailleurs, le robot sera capable d’apprendre chaque recoin de votre foyer afin de nettoyer de façon optimale chaque pièce. Cela est possible grâce au capteur présent sur le dessus du Yeedi 2 hybrid

Pour ce qui est des commandes, vous pourrez contrôler le robot aspirateur de chez Yeedi à l’aide de l’application dédiée. Cette dernière est disponible gratuitement sur l’App Store ainsi que le Google Play Store.

Si vous avez l’intention d’acquérir votre premier robot aspirateur, le Yeedi 2 hybrid viendra aisément remplir toutes les tâches que vous lui demanderez. Si vous avez des tapis, il viendra automatiquement augmenter l’intensité d’aspiration et arrêter de laver le sol.

En bref, le Yeedi 2 hybrid est l’allié idéal pour tout le monde. Le robot aspirateur est actuellement en promotion sur Amazon au prix de 214,99 € grâce au coupon sur la page de vente (— 60 €) et à l’aide du code Z74CLWDM (-25 €).

Yeedi K650 : le robot aspirateur pour toutes les bourses

Vous souhaitez un modèle qui entre plus dans vos cordes ? Le Yeedi K650 pourrait devenir votre prochain assistant de ménage personnel. Ce dernier se dote d’une puissance d’aspiration de 2 000 mAh afin de ne laisser trainer aucuns poil de chien ou des poils de chat après son passage. Sa brosse principale est spécialement conçue pour aspirer les animaux de compagnies ainsi que vos cheveux, même si ce dernier reste redoutable sur tous les types de sols.

Au niveau des réservoirs, vous pourrez compter sur un réservoir pour les saletés d’une capacité de 400 mL ainsi que d’un réservoir de 300 mL pour l’eau. Le Yeedi K650 possède un mode silencieux, parfait pour travailler sans être dérangé. Pendant ce mode, le robot aspirateur émet un bruit de fonctionnement de 56 dB, l’équivalent d’un micro-onde d’allumé.

D’ailleurs, le Yeedi K650 peut également être contrôlé à distance à l’aide de l’application. Vous pourrez comme celui présenté ci-dessus programmer les jours de nettoyage ainsi que les heures. De plus, l’application vous permettra de suivre l’état d’avancement du robot et de le retrouver si ce dernier est coincé sous un meuble.

En bref, même si ce dernier propose moins de fonctionnalités que le Yeedi 2 hybrid et une puissance un peu plus faible, il ne démérite pas. Le Yeedi K650 restera tout de même un achat intelligent et pratique. D’ailleurs, le K650 est en promotion sur Amazon au prix de 129,99 € à l’aide du code NL3G3SOH (-10 €) et du coupon lui aussi présent sur la page de vente (-60 €).

