Bons plans RED et B&You lancent un forfait 5 Go à 5 euros par mois : que choisir ?

Alors que les prix des forfaits sont en train de flamber, RED et B&You lancent chacun un forfait 5 Go à 5 euros par mois en s’adressant aux petites bourses. Une bonne initiative qui a le mérite d’engendrer de la concurrence, et chacun débarque avec ses modestes nuances. Nous faisons le point dans cet article.

Ces nouveaux forfaits sont en réalité une formule qui existait déjà il y a deux ans. Toutefois, même si elle était très populaire à l’époque, elle a disparu au profit des enveloppes de données plus importantes pour une utilisation plus gourmande. Les opérateurs ont en commun de lancer un forfait de 5 Go pour 5 euros par mois, sans engagement et sans hausse de prix après 12 mois. Un excellent rapport qualité-prix qu’il convient de considérer.

Les 2 forfaits 5 Go par mois en détail

Dans le détail, voici ce que proposent les 2 forfaits :

B&You :

Appels, SMS/MMS illimités

5 Go de 4G en France

5 Go d’internet depuis l’Union européenne et les DOM

Au delà de 5 Go vous êtes facturé à hauteur de 0,05 € / Mo, ou vous pouvez demander un blocage.

RED by SFR:

Appels, SMS/MMS illimités

5 Go de 4G en France

6 Go d’internet depuis l’Union européenne et les DOM

Au-delà de 5 Go, rechargement de 1 Go à 2 € possible

Comme vous pouvez le constater, les deux offres sont très similaires. Cette promotion sur le forfait RED est valable jusqu’au 15 février, et chez B&You vous aurez jusqu’au 17 février 2021. Dans les 2 cas, on retrouve 5 Go de 4G sur des réseaux mobiles qui se valent, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine. Malheureusement, les deux formules se limitent aux nouveaux clients, ainsi si vous êtes déjà chez l’un des deux opérateurs, vous ne pourrez pas en profiter.

Chez RED comme chez B&You, le forfait est utilisable à l’étranger, c’est-à-dire dans l’Union européenne ainsi que dans les DOM. Cela vous permet de ne pas avoir à repasser à la caisse pour un voyage. Il y a une petite nuance ici, puisque RED est légèrement plus généreux en offrant 6 Go à l’étranger, contre 5 Go pour B&You. Si vous dépassez ce plafond, un rechargement de 1 Go est possible, moyennant 2 euros supplémentaires.

Les principales différences

Il est difficile de départager les deux opérateurs concernant leur qualité de réseaux mobiles, dans la mesure où cela dépend fortement de la région d’où vous êtes. Globalement, les deux se valent selon l’Arcep. Du côté des options, il y a quelques différences. Chez Bouygues, vous pouvez enrichir votre forfait avec une télévision pour six euros additionnels par mois, ou encore avec deux numéros sur un seul forfait pour trois euros en supplément par mois. Le double appel n’est ici pas disponible. Tout est sans engagement, ce qui offre une certaine liberté. Enfin, il est possible de souscrire à une option qui vous permet de ne pas avoir de limite de données mobiles le week-end, pour 8 euros par mois.

RED by SFR propose une option double appel à deux euros par mois, ou 15 Go + Appels/SMS illimités depuis l’Union Européenne, USA et Canada pour 5 euros par mois. Si vous prévoyez de vous rendre dans l’une de ses destinations, cela peut être un facteur déterminant. Quelques options pour les médias sont également de la partie : la RED TV (une dizaine de chaines TV) est à 2 euros par mois, tout comme Netflix à 7,99 euros par mois.

On donne donc un léger avantage au forfait de RED by SFR pour son petit bonus de données mobiles à l’étranger, et sa formule plus modulable en fonction de votre consommation. Pour une utilisation plus orientée multimédia, B&You semble légèrement plus intéressant, même s’il faudra doper le forfait avec des options supplémentaires.

Le RIO (Relevé d’Identité Opérateur) est un identifiant unique, composé de 12 caractères (lettres ou chiffres), qui vous sera demandé par l’opérateur chez qui vous souhaitez souscrire. Pour l’obtenir, il vous suffit d’appeler le 3179. Un serveur vocal vous indiquera alors votre date de fin d’engagement, ainsi le numéro RIO de votre ligne. Notez qu’un SMS vous sera automatiquement envoyé avec toutes les informations communiquées par le serveur vocal.

Les offres et promotions de forfaits mobile, ce n’est pas ce qui manque et c’est tant mieux : nous n’avons ni les mêmes besoins, ni les mêmes exigences et ni le même budget. Certains recherchent le tarif le plus bas coûte que coûte, d’autres un maximum de données mobiles, un forfait sans engagement, limité pour les plus jeunes, la possibilité de s’offrir un nouveau smartphone… Pour trouver chaussure à son pied, il reste indispensable de passer par la case : de quoi ai-je réellement besoin et quelles sont mes limites financières ?