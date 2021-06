Bons plans Le prix de l’Amazfit Stratos subit une chute vertigineuse de plus de -60% !

Bien que l’Amazfit Stratos est sortie il y a déjà un moment, cette dernière est très intéressante d’autant plus qu’elle apporte des fonctionnalités très utiles. En effet, la montre connectée d’Amazfit fera le bonheur des sportifs et des randonneurs de l’extrême.

L'Amazfit Stratos est l'une des meilleures montres connectées de la marque. © Le Journal du Geek

La marque de montres connectées Amazfit a su se faire une place sur le poignet de nombreux utilisateurs. Alors que certains l’utilisent comme montre classique, cette Amazfit Stratos a un très gros potentiel. En effet, cette dernière vous permettra de suivre vos activités physiques sans aucun problème. D’ailleurs, l’Amazfit Stratos est actuellement en promotion sur AliExpress au prix de 59 € au lieu de 168,35 € soit une grosse réduction de 64 % à l’aide du code SDFRJ25 (-109 €) aujourd’hui uniquement dés 9h. Stock limité.

Profiter de l’offre chez Aliexpress

Le mix parfait entre la montre connectée chic et sportive

L’Amazfit Stratos est équipée d’un écran relativement imposant de 1,34 pouce avec une définition de 320 x 300 pixels. La montre connectée d’Amazfit possède une protection Corning Gorilla Glass sur l’écran, ce qui permet d’améliorer sa résistance aux chocs. Le boitier est quant à lui très léger et le bracelet en silicone permet de résister à toutes les situations, même lorsqu’il ira sous l’eau, car l’Amazfit Stratos est capable d’être immergé jusqu’à 50 mètres de profondeur.

La montre connectée se fondra parfaitement dans la masse de votre style vestimentaire grâce à son design chic et élégant. Lorsque vous partirez faire du sport, votre Amazfit se transformera en allié afin de vous pousser à améliorer vos conditions physiques.

Une Amazfit Stratos qui a du coffre

Malgré un écran de 1,34 pouce, des fonctionnalités dédiées aux sports et un GPS pour améliorer la précision de vos activités, l’Amazfit ne compte pas s’essouffler aux premières foulées. La montre connectée de la marque possède une batterie de 290 mAh. L’Amazfit Stratos est capable de tenir près de cinq jours avec une utilisation classique et près de trente heures avec le GPS d’activé. L’autonomie est largement suffisante pour le grand public d’autant plus qu’elle viendra se recharger rapidement. De ce fait, vous n’aurez pas besoin de la charger tous les soirs, préservant ainsi la santé de la batterie.

En bref, une excellente montre connectée qui permet de lire convenablement les informations au sein même de l’écran — bien qu’une application est disponible gratuitement sur l’App Store et le Google Play Store. D’ailleurs, l’application sera notamment indispensable pour lire des informations plus détaillées comme la fréquence cardiaque, votre taux d’oxygénation, ou encore le suivi du sommeil.

N’oubliez pas que l’Amazfit Stratos est actuellement en promotion sur AliExpress au prix de 59 € soit une grosse réduction de 64 % à l’aide du code SDFRJ25 (-109 €). Si vous hésitez encore, laissez-vous convaincre par notre test de l’Amazfit Stratos.

