Performant, écran OLED 120 Hz… le Samsung Galaxy S20 FE 5G tombe à 454 €

L’un des meilleurs rapports qualité-prix dans le monde des smartphones est aujourd’hui en promotion sur Rakuten. Le très bon et récent Samsung Galaxy S20 FE 5G chute actuellement à seulement 454,99 euros.

En profitant d’une double réduction, le téléphone Samsung Galaxy S20 FE 5G voit son prix s’effondrer et devenir encore plus attractif qu’il ne l’est déjà. Pour cela, il faut passer par le site marchand Rakuten et utiliser le code promotionnel RAKUTEN30 qui vous offre une remise de 30 euros dès 299 euros d’achat sur le site. À sa sortie en septembre 2020, le téléphone coûtait 759 euros. Il est temporairement disponible à 454,99 euros.

Code promo : RAKUTEN30

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G en détail

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est un téléphone portable bien équilibré, qui est sorti après la gamme des Samsung Galaxy S20. Il en reprend l’essence, tout en apportant quelques modifications et paufinements dans une version plus « légère ». On retrouve notamment les finitions très soignées, avec un design conçu sur un magnifique écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour rendre toutes les animations plus fluides.

Sous le capot, le téléphone est extrêmement performant avec un processeur Qualcomm Snapdragon 865. Ce n’est certes pas la puce la plus puissante du marché, mais elle reste largement capable de faire tourner la majorité des jeux 3D avec les paramètres maximums. Il est ici décliné dans sa version 5G, ce qui vous permettra de profiter de cette nouvelle norme qui se développe en France progressivement et qui est désormais disponible chez la majorité des opérateurs.

La variante FE des Samsung Galaxy S20 s’avère légèrement moins performante en matière de photographies que ses grands frères. Le bloc photo du Galaxy S20 FE s’apparente aux Galaxy S20/S20+ mais avec un téléphoto de 8 Mégapixels et non de 64 Mégapixels donc exit le gros zoom, même numérique. Ce smartphone s’en sort très bien avec des résultats très similaires à ce que propose par exemple le très récent Galaxy Note 20.

Enfin, le smartphone peut s’appuyer sur une très bonne batterie de 4500 mAh. Avec une utilisation normale (vidéo, appels téléphoniques, navigation Internet) vous pourrez tenir plus d’une journée sans aucun problème. Du reste, le téléphone est certifié IP68, se repose sur la dernière interface OneUI de Samsung qui est un plaisir à l’usage. Pour le stockage, vous profiterez de 128 Go.

Le produit est expédié gratuitement depuis Hong Kong. Il est livré sous 10 à 16 jours en France métropolitaine. Un adaptateur français est inclus.