[Soldes] L’excellent Realme 7 Pro est à 236 euros avec ce code promo

Les soldes d’hiver sont l’occasion de flairer et dénicher la bonne affaire. Si vous êtes à la recherche d’un smartphone milieu de gamme polyvalent alors, sautez vite sur le Realme 7 Pro.

Realme est devenu en quelques mois un acteur important dans les smartphones milieu de gamme, même s’il s’attaque parfois au segment entrée de gamme avec le Realme C11 et haut de gamme avec le Realme X50 Pro 5G. Néanmoins, s’il y a bien un smartphone à ne pas oublier c’est bien le Realme 7 Pro. C’est un smartphone milieu de gamme qui vient piquer des places aux concurrents. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, encore, sachez que le Realme 7 Pro est sorti le 7 octobre 2020. Une date assez proche qui permet d’avoir les composants les plus récents. Le smartphone est disponible sur Aliexpress au prix de 236,05 € grâce au code FRHIVER10.

Code promo : FRHIVER10

Le Realme 7 Pro en détail

Il est équipé d’un Snapdragon 720G de Qualcomm de huit cœurs couplé à 8 go de mémoire vive. C’est un duo qui fonctionne bien étant donné que vous pourrez lancer des applications relativement gourmandes et des jeux en qualité élevés sans aucun souci. D’ailleurs, ses 128 Go de stockage interne vous permettront d’installer des applications ou faire de nombreuses photos. Vous pourrez toujours ajouter une carte microSD de 512 Go en cas de saturation.

Vous pourrez profiter d’une excellente qualité d’image grâce à la dalle de 6,4 pouces en Full HD+. Realme a bien calibré la dalle afin d’apporter une très bonne colorimétrie, une excellente luminosité ainsi qu’un très bon contraste. Regarder un film ou une série dessus sera un vrai plaisir ! La dalle du Realme 7 Pro restituera un taux de rafraichissement de 60 Hz. Celui-ci sera largement suffisant pour naviguer tranquillement sur les réseaux sociaux ou sur RealmeUI.

S’il y a bien des smartphones concurrents qui plombent l’ambiance à cause de la partie photo, ce n’est pas son cas. Le Realme 7 Pro possède de très bons objectifs et réalisera de très bonnes photos pour un smartphone milieu de gamme. Celui-ci possède un capteur grand-angle signé Sony de 64 mégapixels avec une ouverture à F/1,8. Il s’accompagne d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels avec un FOV de 119° et une ouverture F/2,3. Pour finir, vous retrouverez un capteur pour la profondeur de champ et macro de 2 mégapixels avec une ouverture de F/2,4. Même s’il ne fera pas des prouesses, le Realme 7 Pro pourra réaliser de très bons clichés pour un smartphone milieu de gamme.

En ce qui concerne l’autonomie, le smartphone possède une batterie de 4500 mAh. Cette dernière possède la fonction SuperDart Charge 125W, ce qui permet de recharger le Realme 7 Pro rapidement en USB-C. Il est équipé du Bluetooth 5, une puce NFC ainsi que du WIFI 5. Si vous aviez investi dans un forfait 5G, sachez que le smartphone est uniquement disponible en 4 G. Le Realme 7 Pro est un excellent téléphone avec un très bon rapport qualité/prix. Il n’a rien à envier à ses concurrents puisque nous avons pu l’analyser sous toutes les coutures lors de notre test du Realme 7 Pro. Retrouvez-le sur Aliexpress au prix de 236,05 € grâce au code FRHIVER10.

Code promo : FRHIVER10

Suivre les soldes sur le Journal du Geek

À partir du 20 janvier, le JDG fait les soldes. Nous serons sur le pont pour vous proposer les meilleures offres des soldes d’hiver 2021, sélectionnées avec amour et uniquement celles qui en valent la peine. Offres individuelles, sélections thématiques, grand récapitulatif… nous ferons en sorte que vous ne ratiez rien de ces bons plans de fin d’année.

Vous pouvez suivre l’actualité des offres et bons plans des soldes sur le compte Twitter du Journal du Geek, notre compte dédié uniquement aux bons plans Jdugeekdeals, ou encore la page Facebook. Enfin, vous pourrez également retrouver dans les offres dans notre « hub » dédié aux soldes.