Logitech G332 : voici un bon casque gaming pour un petit prix

Si vous ne disposez que d'un budget léger et que vous souhaitez tout de même vous procurer un bon casque pour jouer aux jeux vidéo dans de meilleures conditions et communiquer sur Discord, le casque gaming Logitech G332 est en promotion sur Amazon.

Ce casque gaming Logitech G332 est une petite référence sur le marché de l’entrée de gamme de son domaine. Il a été adopté par des milliers de joueurs à travers le monde, et il rend de bons services pour un prix très contenu. Normalement indiqué à un tarif conseillé de 59 euros, il profite d’une réduction de 10 euros sur Amazon pour s’établir à 49,99 euros.

Le Logitech G332 en détail

Le Logitech G332 est un casque conçu pour les personnes qui jouent régulièrement aux jeux vidéo, et qui ont besoin d’un son immersif pour mieux localiser leurs ennemis. On retrouve donc une conception circum-aural qui englobera vos oreilles et qui s’appuie sur des transducteurs de 50 mm. Le son est assez net, clair, puissant et profite même d’une spatialisation plutôt correcte pour localiser les bruits selon votre localisation. Il est bien évidemment pensé pour les jeux vidéo, mais il fonctionnera parfaitement pour les séances Netflix, ou pour des visioconférences professionnelles.

Malgré un prix très abordable, on retrouve une conception bien pensée, qui ne vous fera pas de douleurs à la tête ou aux oreilles après plusieurs heures d’utilisation. Le bandeau en similicuir est censé soulager la pression sur les oreilles, et les oreillettes sont assez légères en soi. Elles peuvent également pivoter jusqu’à 90°, pratique pour le rangement.

Comme tout casque gaming, un microphone de 6 mm est utilisable via une membrane sur le côté gauche du modèle. Sans offrir une qualité de son extraordinaire, votre voix est claire, nette, et forte. La capture sonore sera souvent supérieure à celle des webcams. Logitech a intégré sa petite fonctionnalité (bien pratique) de mises en sourdine automatique lorsque vous relevez le micro au-dessus de votre tête.

