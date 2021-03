Le très bon Samsung Galaxy S20 FE chute exceptionnellement à 459 €

Le Samsung Galaxy S20 FE est un téléphone remanié, sorti après ses grands frères et qui dispose de solides caractéristiques techniques à un prix plus contenu. Alors que le rapport qualité-prix était déjà bon dès lors de sa parution, il est tout bonnement exceptionnel en cumulant une double promotion aujourd’hui. Il tombe à 459 euros pour une période limitée.

En additionnant un code promotionnel ainsi qu’une offre de remboursement de Samsung, vous pouvez obtenir le Samsung Galaxy S20 FE à 459 euros au lieu de 659 euros sur Cdiscount. Pour cela, vous devrez entrer le code de réduction « 100S20FE4G » et vous rendre sur l’offre de remboursement de Samsung de 100 euros. De quoi s’offrir un téléphone puissant, encore récent, avec un très bel écran et une bonne autonomie.

Code promo : 100S20FE4G

Le Samsung Galaxy S20 FE en détail

Le Samsung Galaxy S20 FE est un téléphone qui s’appuie sur un magnifique écran Super AMOLED de 6,5 pouces. Il est en mesure de délivrer une définition Full HD+ et surtout un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, ce qui est spécialement agréable dans la navigation ainsi que dans les jeux vidéo. Les couleurs sont éclatantes, le tout est particulièrement réactif et c’est un plaisir de l’utiliser au quotidien. Que ce soit dans les jeux vidéo ou pour regarder des séries, ce téléphone excelle.

Sous le capot, le Samsung Galaxy S20 FE se montre aussi très convaincant. Il s’agit ici de la version 4G, qui s’articule autour d’un processeur Exynos 990 ainsi que de 6 Go de RAM. Une belle association qui permet de lancer la grande majorité des titres avec les graphismes au maximum, tout en ne lorgnant pas du côté de la fluidité. Que ce soit pour les jeux vidéo les applications gourmandes, le téléphone est plus que capable et ne chauffe pas. Le stockage est ici de 128 Go.

Là où ce modèle se montre moins performant que les autres Galaxy S20, c’est sur la partie photo. S’il n’est pas aussi excellent, il reste très bon, surtout avec les bonnes conditions de luminosité. On retrouve un capteur principal de 12 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels également et un téléobjectif de 8 mégapixels. Si la photographie n’est pas votre activité majeure, ce téléphone est une bonne option.

Enfin, Samsung a doté le Samsung Galaxy S20 FE d’une batterie de 4500 mAh, ce qui lui permet de tenir plus d’une journée sans aucun problème, même avec une utilisation plutôt gourmande. Vous pourrez aussi compter sur une charge rapide jusqu’à 25 W, ou une charge sans fil jusqu’à 15 W. Pour plus de détails, vous pouvez retrouver notre test du Samsung Galaxy S20 FE (dans sa version 5G, avec un processeur différent, mais similaire).