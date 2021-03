Bons plans Nouvelles vague de promos chez Gamesplanet et précommande du très attendu Chivalry 2 avec 17% de réduction !

Gamesplanet Par Gregori Pujol le 09 mars 2021 à 12h15

Cette semaine Gamesplanet propose aux joueurs de nombreuses offres comme l’ouverture des précommandes du très attendu Chivalry 2, de nombreuses promos (jeux indés, jeux Frontier, Paradox, racing,…) ainsi que la sortie de Stronghold Warlords, Total War Three Kingdoms Fates Divided, Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4, For Honor – Battle Pass Y5S1, Dead Age 2, Size Matters.