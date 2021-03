Tout juste sortie, la Xiaomi Mi Watch tombe à seulement 89 euros

Commercialisée officiellement ce 9 mars en France au prix de 149 euros, la Xiaomi Mi Watch tombe immédiatement à 89 euros chez Cdiscount grâce à un code promo.

C’est aujourd’hui que la Xiaomi Mi Watch est officiellement disponible en France. Pour le lancement, Xiaomi la propose à 99 euros au lieu des 149 euros officiels. Avec le code promo 10EUROS proposé par Cdiscount, vous pouvez économiser 10 euros supplémentaires et ainsi vous l’offrir pour seulement 89 euros. Un bon prix pour cette montre connectée complète d’une marque dont la réputation n’est plus à faire.

Code promo : 10EUROS

La Xiaomi Mi Watch en détail

Fidèle à sa réputation, avec le Mi Watch, propose une montre connectée à l’excellent rapport qualité-prix. Pour 89 euros, cette montre offre toutes les fonctionnalités attendues d’une smartwatch en 2021. Cela commence par un écran OLED circulaire de 1,39 pouce avec une résolution de 326 PPI. Écran disposant par ailleurs de la fonction « Always-on » pour afficher l’heure et les informations essentielles en permanence. Grâce à l’OLED, ce dernier consommera d’ailleurs moins d’énergie qu’une dalle LCD, et des noirs complètement noirs.

La montre est capable de suivre et reconnaître une pléthore d’activités. Elle dispose en plus de dizaines de programmes d’entraînement. Peu importe le sport que vous pratiquez, vous devriez donc trouver de quoi le suivre. Lorsque vous ne vous entraînerez pas, la Mi Watch analysera également votre sommeil ou votre niveau de stress. La montre dispose également du classique capteur de fréquence cardiaque. Moins classique, mais aussi présents : la mesure du taux d’oxygène dans le sang (SPO2), ainsi qu’un capteur de pression atmosphérique. Enfin, un GPS est également intégré, ce qui sera plutôt pratique pour vos sessions de running, vos randonnées ou encore vos balades à vélo.

La montre est épaisse de 11,8 mm, c’est environ 1 mm de plus qu’une Apple Watch. Elle est étanche jusqu’à 5 ATM (50 mètres) et avec un bracelet en silicone, vous n’aurez pas peur de la mettre dans l’eau, mais elle n’est pas pensée pour la plongée toutefois. Xiaomi annonce une autonomie de 16 jours en utilisation « standard », et de 50h en mode sport avec GPS. À l’usage, on devrait donc se retrouver avec une petite semaine d’autonomie en fonction de votre assiduité sportive. Rappelons que la montre se connecte en Bluetooth 5.