Offrez-vous la brosse à dent électrique Oclean F1 pour seulement 10€ !

Grâce à l’Oclean F1, la corvée du brossage de dents pourrait devenir un moment agréable sans faire d’efforts d’autant plus qu’elle est en promotion.

Il est prouvé scientifiquement que le brossage de dents à l’aide d’une brosse à dents électrique améliore l’hygiène dentaire. Bien qu’il existe des modèles haut de gamme, tout le monde n’a pas l’occasion de mettre toutes leurs économies, même quand il s’agit de leur santé. Cependant, l’Oclean F1 vient mettre pas mal de concurrents sur le carreau notamment avec ses caractéristiques et son prix totalement canonissime. En plus de ça, l’Oclean F1 est actuellement en promotion sur AliExpress au prix de 10,50 € au lieu de 84,14 € à l’aide du code promo SDFRJ27, dés 9h aujourd’hui uniquement et seulement pour quelques pièces !

Profiter de l’offre chez Aliexpress

Pour des dents très (O) Clean

Elle ne pourra pas rivaliser avec des brosses à dents à trois chiffres. Cependant, l’Oclean se défend honorablement à l’aide de sa simplicité d’utilisation et à ses fonctionnalités. Cette brosse à dents électrique est conçue avec une brosse 3D et des filaments qui englobent toute la surface de votre dent. Cela permet — grâce aux mouvements créés par les rotations — d’éliminer en quelques secondes toutes les saletés et la plaque qui se sont collées sur vos dents. D’ailleurs, l’Oclean F1 est capable de réaliser près de 36 000 rotations par minutes, certains de ses concurrents n’ont malheureusement pas de moteurs capables d’avoir une telle puissance.

En plus de ça, la brosse à dents F1 de chez Oclean est prévue pour toutes les dentitions et toutes les sensibilités de dents. C’est-à-dire qu’elle sera très utile pour les personnes qui ont les gencives sensibles et qui ont tendance à saigner à chaque brossage de dents. En ce qui concerne l’utilisation, l’Oclean F1 est utilisable par tous, du plus jeune au plus âgé. Le bouton principal sert à activer les moteurs et à modifier le mode de nettoyage.

L’Oclean F1 respecte de vos gencives — et vos dents

En effet, cette brosse à dents possède trois modes pour un nettoyage en profondeur : un premier pour un nettoyage classique, un autre pour nettoyer les dents sensibles ainsi qu’un dernier qui a pour but de faire briller les dents avec un nettoyage plus précis. L’Oclean F1 est capable de vous suivre même sous la douche grâce à sa certification IPX7, comme ça, vous n’aurez plus d’excuse pour vous laver les dents. D’ailleurs, la brosse à dents de chez Oclean pourra facilement se ranger dans une trousse de toilette, prête à rendre service, même en vacances.

Au niveau de l’autonomie, l’Oclean F1 est fournie avec une base où vous pourrez poser la brosse à dents. Cette dernière se recharge en deux heures seulement — vive la charge rapide. Une fois que la brosse à dents est chargée à 100 %, vous pourrez l’utiliser pendant trente jours sans aucun problème.

En bref, l’Oclean F1 s’apparente à une brosse à dents bas de gamme, mais il serait futile de penser le contraire. Elle intègre tout ce que l’on attend d’une brosse à dents électrique avec une taille et une autonomie très satisfaisante, sans oublier qu’elle est actuellement en promotion AliExpress au prix de 10,50 € au lieu de 84,14 € à l’aide du code promo SDFRJ27.

